Les dépouilles des Senghor seront transférées à Joal (officiel) Les dépouilles du président Léopold Sédar Senghor, de sa femme Colette et de son fils Philippe Maguilène, enterrées au cimetière de Bel Air, seront transférées à Joal prochainement. C’est ce qu’a annoncé, le président de l’Assemblée nationale, ancien collaborateur et proche de Senghor, Moustapha Niasse.

Rédigé par leral.net le Vendredi 20 Décembre 2019 à 12:54 | | 0 commentaire(s)|

« Ils reposent ici à Bel Air, mais ils ne vont pas rester là, parce que nous avons la confirmation qu’ils vont être transférés à Joal conformément au manuscrit du testament de Senghor rédigé en octobre 1996, à l’âge de ses 90 ans que je détiens. Le président Senghor avait demandé à être enterré à Jaol dans le caveau qu’il a construit pour la famille », a confié Moustapha Niasse dans des propos relayés par la RFM, lors de la cérémonie de dépôt de gerbes, ce matin, à Bel, à l’occasion de l’anniversaire du décès du premier président du Sénégal.

