Les députés invités à présenter des excuses au peuple

Le spectacle que les députés ont servi lundi n’est pas du goût de la coalition « JUSTE». Dans un communiqué, sa coordonnatrice Ndèye Leila Sow demande aux parlementaires de présenter des excuses au peuple. Selon lui, jamais dans l’histoire politique de ce pays on a assisté à autant d'incivisme et d'immaturité de la part d’élus de tous bords, chacun y allant avec son petit mot d’oiseau ou son geste décalé.



Chacun pensant ainsi marquer le lieu de sa présence ou annoncer la couleur de la rupture, regrette la coalition Juste. Même si, reconnaît-elle, on peut aisément comprendre que tout ne puisse pas être lisse dans une assemblée qui est par essence le lieu de joutes et d’empoignades quelquefois. Ainsi la coalition JUSTE invite les députés à honorer leur statut en commençant par respecter les symboles de la République.

L'As