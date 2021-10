Les derniers mots de Cheikh Niass en détention: Révélations de son codétenu… La polémique ne fléchit pas autour de la mort dite suspecte de Cheikh Niass. Face à la presse, des membres de la famille de la victime et son codétenu, ont donné leur version. «Dans les locaux du commissariat, Cheikh Niass était manifestement mal en point. Il transpirait et respirait difficilement. En un moment donné, il donnait l’impression de tomber dans les vapes. Il a interpellé à plusieurs reprises les policiers pour recevoir ses médicaments.

« Tout ceci s’est passé devant son fils. Ce dernier s’est d’ailleurs heurté au refus des policiers, lorsqu’il a demandé les clefs du véhicule pour aller chercher les médicaments. C’est triste, car il n’a bénéficié d’aucune assistance alors que tout le monde était témoin de sa souffrance », a tristement témoigné un taximan, gardé-à-vue en même temps que Cheikh Niass.



Par ailleurs, le témoin dit n’avoir assisté à aucune scène de violence physique entre Cheikh Niass et les agents du commissariat de police de Wakinane Nimzat.



« Il a d’abord été entendu dans le bureau du commandant, avant d’être conduit au violon. Il manifestait des signes de fatigue et demandait de l’eau. C’est ainsi que les choses ont commencé et la suite vous la connaissez », a-t-il ajouté.



Pour son oncle Cheikh Thiam et les responsables de l’Association pour le soutien et la réinsertion sociale des détenus (Asred), les policiers sont les seuls responsables de la mort de Cheikh Niass, dans des conditions supposées douloureuses. Ils exigent l’ouverture immédiate d’une enquête impartiale.



Ils demandent également au Procureur de la République, de se saisir du dossier pour faire jaillir la lumière. Rejetant la thèse d’une mort naturelle liée à un taux de sucre élevé, la famille de Cheikh Niass exige également la mise à disposition du corps pour une contre-expertise médicale.











