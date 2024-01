Les détenus boycottent la boutique et le télécentre de Rebeuss : Guy Marius Sagna révèle un business sur leur dos Posté par l’activiste et honorable député Guy Marius Sagna, il est indiqué que depuis lundi les détenus boycottent la boutique et le télécentre car comme le FRAPP l'a dit dans un récent communiqué : Il lève ici un coin du voile sur un business présumé sur les dos des détenus…L'intégralité de son Post!

Rédigé par leral.net le Samedi 13 Janvier 2024 à 10:33 | | 0 commentaire(s)|

Nuyu naa la,



Hors du Sénégal depuis quelques heures, toutes mes pensées vont vers la prison de Rebeuss où depuis lundi les détenus boycottent la boutique et le télécentre car comme le FRAPP l'a dit dans un récent communiqué :



- l'appel téléphonique du réseau Orange de 12 minutes coûte 1000 FCFA dans la prison de Rebeuss et 5 minutes à 500 FCFA entre numéros Expresso.



- quand la ligne coupe au bout de 3 minutes le détenu perd son argent et dans la semaine, les détenus ont droit seulement à un appel et exceptionnellement deux pour certains.



- à la boutique de la prison de Rebeuss, le sachet de sucre de 50 FCFA à l'extérieur y est vendu à 150 FCFA.



- la boîte de Nescafé coûte 2300 FCFA au lieu de 1900 FCFA ou 1000 FCFA.



- le corne bœuf coûte 600 FCFA au lieu de 500 FCFA.



- la boîte de Sardines coûte 450 FCFA au lieu de 400 FCFA.



- une bouteille d'eau minérale 10 litres coûte 2200 FCFA au lieu de 1000 FCFA.



- la glace coûte 200 FCFA au lieu de 100 FCFA



...



J'exprime toute ma solidarité aux détenus de la prison de Rebeuss en lutte pour une baisse des prix de la boutique et du télécentre



Je demande au ministre de la justice d'arrêter cette exploitation honteuse des détenus sur le dos desquels des gens s'enrichissent.



Sonko 5e Président !



Guy Marius Sagna

GMS





MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook