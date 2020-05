Les deux respirateurs octroyés à Ziguinchor sont sans accessoires, le professeur Ansoumana Diatta se révolte Aprés la sortie du professeur Moussa Seydi qui a décrié l’absence d’équipements au niveau de l’hopital regional de Ziguinchor, le ministére a répondu de maniére favorable en envoyant deux respirateurs.



Rédigé par leral.net le Vendredi 1 Mai 2020 à 12:52 | | 0 commentaire(s)|

Mais, le seul hic, c’est que les deux machines sont receptionnées sans leurs accessoires. Un constat qui a fait réagir le professeur Ansoumana Diatta.



« Nous voulons de materiels dignes de ce nom pour faire face aux cas graves. Les deux respirateurs qui sont arrivés sans accessoires ,et ne sont qu’une goutte d’eau dans l’océan. Ils sont non fonctionnels, ce qui est déplorable.



Ziguinchor a un déficit sur le plan materiel, ce qui fait que le personnel médical rencontre souvent des difficultés dans la prise en charge des patients », a affirmé le professeur Diatta.



Qui lance un appel aux autorités, « nous demandons à nos autorités de renforcer le plateau médical de Ziguinchor qui souffre de manque d’infrastructures ».



casa24.sn



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos