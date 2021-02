Les dix aphrodisiaques qui assurent une saine vie de couple Ah qui n’a jamais rêvé de trouver le stimulant sexuel qui réveillerait les ardeurs de son partenaire ? Un petit coup de mou et hop une pincée de poudre magique et ça repart ! Mais quels sont les produits aphrodisiaques NATURELS que nous ne soupçonnons pas ? Si vous connaissez les vertus de certains présents dans cette liste, d’autres vont vous étonner ! Il ne vous reste plus qu’à aller faire vos courses.



Rédigé par leral.net le Mardi 16 Février 2021 à 22:51 | | 0 commentaire(s)|

Bien entendu, nous avons tous entendu parler des effets aphrodisiaques du gingembre et du bois bandé mais ils n’ont pas le monopole du désir ! Vous pouvez tout à fait agrémenter vos plats de choses tout à fait simples et faciles à trouver pour pimenter les ébats sous la couette. Voici donc une petite liste pour passer à l’épicerie avant de rentrer ce soir. Ne nous remerciez pas !



Aphrodisiaques : des plus connus aux plus étonnants !

– Le Gingembre : hé oui ce n’est pas un mythe ! Le gingembre a bien son petit effet sur l’excitation. N’hésitez pas à en râper un peu dans vos plats. L’air de rien comme ça !



– Avocat : miam ! Si l’avocat est devenu ultra tendance pour pensez que c’est juste pour sa belle couleur verte ? Il a bien son petit effet sur le désir. Toutefois, pour des raisons écologiques, on vous conseille de limiter votre consommation aux périodes où il est de saison (comme tous les aliments d’ailleurs).







– Chocolat noir : allier l’utile à l’agréable avec un petit carré de chocolat noir



– Ginseng : dans un petit thé ! Le ginseng est connu pour être un bon revigorant. On le trouve souvent dans les ampoules et gélules vendues en pharmacie l’hiver pour nous redonner du tonus.



– Ail : le moins glamour certes. Du coup, pensez bien à vous laver les dents après car sinon vous allez rester seul avec votre libido et votre haleine de poney.



– Céleri : le plus sain et pas forcément le plus apprécié. Pourtant, le céleri fait bien partie des meilleurs aphrodisiaques. Il suffit juste de bien le cuisiner



– Huitres : le plus festif ! Mais allez y molo sur le vin blanc qui l’accompagne sinon les effets pourraient bien s’annuler. L’alcool n’est pas vraiment l’ami de la libido. Du moins pas de la bonne libido quoi.



– Miel : au petit dej pour bien commencer la journée !



– Asperges : moins sympa pour l’odeur… mais c’est quand même sympathique.



– Épices : il existe un grand nombre d’épices aphrodisiaques comme la moutarde ou encore la succulente coriandre ! Avec ça, attendez-vous à de beau regains d’énergie sous la couette.



Cette liste d’aphrodisiaques est simple et tous les ingrédients sont faciles à trouver. Sachez toutefois que si vous avez de vrais gros troubles de la libido ou bien encore des dysfonctionnements érectiles, le mieux est de consulter un médecin pour en parler. Si une bonne hygiène de vie est indispensable, la médecine peut aussi vous donner un coup de pouce mais avec un accompagnement médical. Ne vous risquez surtout pas à prendre des cachets étranges ou à acheter des pilules prétendument miracles. Cela peut-être très dangereux.





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos