Les économies émergentes face à un nouvel impératif

Chaque pays impliqué dans les réseaux de production mondiaux doit par conséquent comprendre son exposition au risque et construire, où c’est nécessaire, une résilience plus forte. Pour les économies émergentes, qui cherchent à étendre leur industrie manufacturière tournée vers l’exportation, les conséquences de cette prise de conscience globale pourraient avoir d’importantes répercussions.



Certes, la pandémie n’a pas encore réorienté de façon décisive la couverture industrielle. Mais cela n’a rien de surprenant : les chaînes d’approvisionnement mondiales sont le résultat d’une logique économique, de centaines de milliards de dollars d’investissements et de relations établies de longue date entre fournisseurs. Il n’est pas aisé de modifier la géographie de la production lorsque les grands réseaux internationaux de fournisseurs regroupent des milliers de sociétés, chacune apportant sa propre contribution spécialisée.



Pourtant, comme nous l’avons vu, les chaînes tendues de l’approvisionnement mondial peuvent s’avérer vulnérables à toutes sortes de perturbations, des catastrophes naturelles aux cyberattaques et aux différends commerciaux. La pandémie de Covid-19 en a donné la preuve, en contraignant les manufacturiers à prendre en compte les questions sanitaires et relatives à la santé de leurs employés, à surmonter les difficultés logistiques et organisationnelles, à gérer les pénuries de matériaux et de pièces détachées, les hausses et les chutes imprévisibles de la demande ainsi que les problèmes de liquidités.



Les entreprises ne peuvent envisager un retour à leur rythme de croisière après la pandémie. Une récente



Dès lors que les entreprises et les États vont réévaluer la pertinence des flux transfrontaliers de biens et de marchandises, on assistera à des ajustements ciblés par lesquels les uns et les autres tenteront de se fournir à des sources perçues comme moins risquées. Pour comprendre comment de telles décisions pourront intervenir, le MGI a examiné les possibilités de réorganisation en partant des dynamiques industrielles, mais aussi en tenant compte de la volonté ou de la capacité des gouvernements à soutenir la production intérieure des biens considérés comme essentiels ou stratégiques. En gros, nous



Cette évolution ne préludera pas nécessairement à une vague de relocalisations vers les économies avancées, notamment si elle encourage un simple rapprochement des sources d’approvisionnement, c’est-à-dire, in fine, des déplacements de la production au sein des économies émergentes. Elle se soldera néanmoins par de nouveaux impératifs pour les économies émergentes désireuses de créer des emplois et de développer leur base industrielle par la croissance des exportations. Une grande part de l’industrie manufacturière dans les économies en développement est destinée à la consommation locale, et cet état de fait se maintiendra probablement. Ces pays pourront-ils conserver leur part des exportations mondiales, voire s’en octroyer une plus grande part, alors que les entreprises réorganiseront leur approvisionnement ? C’est toute la question.



Les économies émergentes, en Asie, par exemple, sont très exposées à toutes sortes de risques : typhons, inondations graves, tremblements de terre, tsunamis, stress thermique… Les industries manufacturières de la région pourraient avoir besoin de consolider leurs usines et leurs entrepôts pour résister aux événements cycloniques susceptibles de s’aggraver dans les années à venir avec l’augmentation du risque climatique. Cet aménagement peut se traduire par la mise en place de cloisons étanches, la surélévation des équipements essentiels, la pose d’écrans imperméables, et l’amélioration du drainage. Les usines qui ne disposent pas de l’air conditionné auront besoin de systèmes de refroidissement pour se préparer à la hausse des températures et aux vagues de chaleur plus fréquentes ; celles qui sont bâties sur des zones où les probabilités de séisme sont importantes devront être se mettre en conformité avec les normes antisismiques.



Quant aux multinationales, elles devront stabiliser leurs chaînes d’approvisionnement, leur donner plus de transparence et de résilience, la meilleure arme pour y parvenir résidant dans la technologie. La connexion de réseaux entiers de production, d’un bout à l’autre, peut fournir la localisation et l’horaire exactes des cargaisons et rendre visibles en temps réels les risques qui couvent à l’horizon. Néanmoins, à l’heure où les ressources physiques sont de plus en plus numérisées, les entreprises auront besoin d’employés formés aux compétences techniques appropriées, ainsi que d’investissements plus importants dans la cybersécurité.



La résilience des chaînes d’approvisionnement concerne aussi le secteur public. Les systèmes physiques d’infrastructures devront être construits et adaptés pour résister tant aux affronts de la nature qu’aux assauts d’acteurs mal intentionnés. Si l’on en croit l’expérience de l’année passée, les gouvernements devront s’assurer de la solidité de leurs réseaux numériques, de leurs systèmes d’alerte et de leurs capacités de gestion de crise.



La pandémie lance un avertissement. La structure des coûts est en train de changer d’un pays à l’autre et les nouvelles technologies prennent plus de poids dans les chaînes de fabrication mondiales. Ces évolutions peuvent contribuer à jeter les bases de chaînes d’approvisionnement plus sûres et plus productives ; mais les économies émergentes devront donner la priorité à leur propre résilience afin de pouvoir prétendre à une part plus importante de la production mondiale.

Traduit de l’anglais par François Boisivon

Jonathan Woetzel, associé principal de McKinsey, est directeur du McKinsey Global Institute et co-auteur de No Ordinary Disruption: The Four Global Forces Breaking All the Trends. Mekala Krishnan est associée du McKinsey Global Institute.

© Project Syndicate 1995–2021

Source : https://www.lejecos.com/Les-economies-emergentes-f...

