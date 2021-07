Les élèves handicapés du lycée Talibou Babou en sit-in: Ils exigent de meilleures conditions d’études et...

Les élèves du lycée Talibou Dabo ont tenu un sit-in, ce lundi. Les pensionnaires dudit bahut demandent de meilleures conditions d’études et une meilleure prise en compte de leur état de handicap, dans la nouvelle école.



D’après la présidente de l’amicale des élèves, les infrastructures du nouveau lycée ne sont pas adaptées à leurs conditions d’existence.



“ Nous ne ne pourrons pas nous déplacer avec nos chaises roulantes et nos béquilles, dans ce nouvel établissement. Il n’y a même pas de rampes pour les handicapés. En plus, c’est un bâtiment à étages ”, regrette Fatima Diouf.



