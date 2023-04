Les éleveurs du Sénégal plaident pour Fadilou Keïta et Massata Samb «La politique ne nous intéresse pas, mais la libération de nos collègues ! » Le membre du cabinet du président de Pastef Ousmane Sonko et coordinateur du Nemmeeku Tour, Fadilou Kéïta ainsi que du député Massata Samb du Pur, sont dans les liens de la détention depuis des semaines. Cette situation a sans doute plongé le monde de l’élevage dans le désarroi. C’est dans ce sillage que des éleveurs du Sénégal se sont mobilisés et ont tenu réunion lundi, afin de lancer un cri du cœur à l’endroit des autorités. Tribune

Une journée de prière a été organisée pour demander aux autorités la clémence en faveur de leurs collègues dont ils souhaitent voir recouvrer la liberté.



«Nos interventions sont loin de la politique. Ce qui nous intéresse n’est autre que la libération de nos frères éleveurs. Nous mettons en garde tous les acteurs politiques qui veulent en profiter pour faire leur promotion», ont élevé la voix ces éleveurs.



Mamadou Traoré dit «Kocc» abonde dans le même sens : «Nous remercions le Tout Puissant de nous avoir offert l’occasion de réunir toute la crème de l’élevage du Sénégal à Keur Massar. Nous, éleveurs, avons l’habitude tous les dimanches de nous réunir ou de se rendre visite en amis pour saluer le travail abattu dans le secteur de l’élevage par des nôtres.



Nous avons idée d’organiser une journée de prière pour la paix, la stabilité dans le pays, mais également la paix dans le secteur de l’élevage, qui est aujourd’hui le facteur déterminant de tout développement. Cette journée de prière a un seul objectif qui est de faire en sorte que nos frères, amis, des gens avec qui nous avons eu à travailler ensemble depuis des années, des gens que nous portons dans nos cœurs, des responsables dans l’élevage puissent retrouver la liberté. Il s’agit de Fadilou Kéïta et de Massata Samb», a lancé Mamadou Traoré dit «Kocc».



Il ajoute : «Nous demandons solennellement, dans la paix, au ministre de l’Élevage et des productions animales, Aly Saleh Diop, de nous aider, et d’être notre interlocuteur auprès des autorités, pour que Fadilou Kéïta et Massata Samb puissent recouvrer la liberté», a-t-il dit.

