Les émotions du Président, la vidéo et la Finale de la CAN ( Maoda Malick Mbaye )

Rédigé par leral.net le Mercredi 9 Février 2022 à 10:00 | | 0 commentaire(s)| « Mr le Président ! Ne nous cachez plus vos émotions car vous risquez de…. » Maodo Malick Mbaye sur sa page Facebook



Avec cette vidéo et la spontanéité qui en sort , le chef de l’état sénégalais a séduit les amateurs d’authenticité par son exquise humanité .

L’attitude du President-supporter a écumé les horizons de l’émotion de beaucoup de nos compatriotes de toutes catégories sociales qui se reconnaissent ainsi en leur chef.



Nombre de nos compatriotes avec qui j'ai échangé ont décodé cette vidéo et toute l’émotion qui l'a irriguée comme une manifestation de sincérité, d'un homme qui , pour son pays , rêve d’un avenir meilleur et plus passionnant .

En vérité l'homme MACKY Sall a trop longtemps dissimulé ses sentiments , ,comme un trésor enfoui au fond du cœur et dont il n'a jamais éprouvé le besoin de partager. Or la vie politique épouse pleinement les émotions personnelles qu’il faut souvent exposer afin de ne pas paraître pour ce qu’on n’est pas.

Car ceux qui connaissent personnellement le Président Macky Sall sont frappés par le décalage énorme entre l’homme qu’il est réellement et la perception que certains Sénégalais ont de sa personnalité.

En accédant à la tête de ce beau pays , le Président sall a fait assurément le pari de l’intelligence collective au-delà des barrières que dresse l’exercice du pouvoir.



Excellence Mr le Président !



Maintenez ravivée cette flamme entre vous et le peuple notamment sa frange juvénile. Ne ratez plus jamais aucune occasion pour manifester votre AMOUR envers les sénégalais dont la majorité vous a toujours plébiscité lors des rendez-vous électoraux.

Dans cet ordre d’idées votre noble mais normale initiative d’associer l’opposition politique à l’accueil des Lions champions d’Afrique pose les fondements de précieux consensus national autour de l’essentiel



Jaarama aux lions du Sénégal et leur staff d’avoir fait exploser le Bonheur National Brut (BNB) car assurément le Produit Intérieur Brut ( PIB) ne s’en portera que mieux

Merci Mr le Président pour votre présence continue auprès des « Lions »

Merci à l’opposition politique pour sa grande maturité



Merci à toutes les forces vives et couches sociales du pays



Gloire à beau peuple sénégalais !!!!



Maodo Malick Mbaye

Citoyen sénégalais



