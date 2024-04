Les engagements solennels du capitaine Traoré envers le Président Diomaye Faye

Le capitaine Ibrahima Touré, président de la Transition au Burkina Faso, était absent lors de la cérémonie d'investiture du Président Bassirou Diomaye Faye au Sénégal. Cependant, il a tenu à adresser un message au nouveau président sénégalais, dans lequel il a exprimé plusieurs engagements.



Dans ce message, le capitaine Touré a félicité chaleureusement le Président Faye au nom du peuple burkinabè, lui souhaitant succès et prospérité pour son mandat. Il a également affirmé sa disponibilité et son engagement à collaborer avec le Président Faye pour renforcer les relations bilatérales entre le Burkina Faso et le Sénégal, ainsi que pour œuvrer à la rénovation de la coopération sous-régionale et internationale dans l'intérêt des deux peuples.



Ces engagements témoignent d'une volonté de coopération et de collaboration entre les deux nations, dans une perspective de développement et de progrès pour l'Afrique dans son ensemble.