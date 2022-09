Les enseignants de Guédiawaye félicitent BBY sur le HCCT et préconisent le reboisement aux écoles pour contre le changement climatique Nous venons de sortir d’élections des hauts conseillers des collectivités territoriales, c’est l’occasion pour nous de féliciter Monsieur Alioune Badara FAYE et Madame Fatou Kiné FALL réélus au haut conseil des collectivités territoriales(HCCT), nous leur souhaitons par la même occasion plein succès dans leurs missions, renseigne un communiqué des enseignants de Guédiawaye.

Rédigé par leral.net le Mercredi 7 Septembre 2022 à 07:42

Toutes nos félicitations aux conseillers des 5 communes du département et de la ville qui ont permis de réaliser, par leur vote, un taux de participation de 45,89% ce qui n’était pas évident vu le contexte d’hivernage avec ces fortes pluies, ayant occasionné des dégâts matériels et des pertes en vies humaines, nous présentons nos sincères condoléances aux familles des victimes et nous compatissons.



La coalition BBY s’est illustrée par une écrasante victoire, avec un taux de 96,47% des suffrages exprimés. Il faut rappeler que le nombre d’inscrits était de 377 et de 173 pour les votants : 171 enveloppes ont été trouvées dans l’urne, 164 voix pour BBY, 6 bulletins blancs et 1 bulletin nul.

Merci à tous les conseillers de la majorité et surtout de l’opposition de tout bord qui ont répondu massivement à l’appel de l’édile de Wakhinane Nimzatt, ils ont su démontrer que ce qui est important est moins leur personne mais la commune de Wakhinane Nimzatt et Guédiawaye.



Les résultats de l’élections du HCCT dans le département de Guédiawaye révèlent que le leadership politique du département est incontestablement à Wakhinane Nimzatt.

Sur les 163 votants, Wakhinane Nimzatt a contribuée à hauteur de 60 votants soit plus de 37% ; une dizaine de conseillers municipaux de cette commune issus de l’opposition ont voté pour BBY.

Nous félicitons et remercions les conseillers pour ce fort taux de participation et appelons à l’unité de tous les responsables dans le département pour les prochaines échéances électorales car Guédiawaye doit rester le fief du président Macky SALL. C’est pourquoi nous invitons les militants de l’APR et de la coalition du département à s’engager pour une évaluation sans complaisance des élections locales, législatives et du HCCT.



C’est le lieu de lancer un appel aux communes de Ndiarème Limamoulaye et de Gounass contrôlées par le BBY de suivre l’exemple de Wakhninane Nimzatt sur l’animation politique et à la massification en vue de préparer les joutes électorales de 2024 et surtout d’exhorter les deux autres communes de se réorganiser et de promouvoir de nouveaux leaders.

Pour terminer, nous attirons l’attention des autorités locales, préfets, sous-préfets, maires et services techniques tels l’UCG et service d’hygiène que c’est bientôt la rentrée scolaire et leur invitons à prendre les dispositions nécessaires pour le démarrage effectif de l’année scolaire dès l’ouverture des classes.



Et par la même occasion nous proposons aux comités de gestion des écoles de saisir cette période propice pour reboiser les établissements scolaires afin de contribuer à solutionner les dérèglements climatiques tels que souhaité par son excellence le Président Macky SALL au sommet sur l’adaptation de l’Afrique au changement climatique



