Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Les épouses de Wayne Rooney et Jamie Vardy règlent leurs comptes sur Instagram Rédigé par leral.net le Vendredi 11 Octobre 2019 à 11:18 | | 0 commentaire(s)| Coleen, l’épouse de l’ex-attaquant de Manchester United, Wayne Rooney, accuse Rebekah, l’épouse de l’attaquant de Leicester City, Jamie Vardy, de “vendre des histoires” sur sa vie privée dans un post Instagram.





Coleen, 33 ans, s’est servie de sa page instagram mercredi, 9 octobre, pour révéler qu’elle soupçonnait une personne de confiance de la trahir depuis des années et elle en est arrivée à la conclusion que son amie Rebekah en était responsable.



Coleen a publié un long message sur Instagram dans lequel elle accuse Rebekah Vardy (37 ans), d’avoir vendu des informations privées à son sujet à un média anglais.



“Depuis plusieurs années, quelqu’un en qui j’ai confiance et qui suit mon compte Instagram privé informait constamment le journal The Sun de mes posts et de mes stories, écrit Coleen Rooney. Après un petit moment, j’ai fini par avoir quelques doutes…“.



Pour démasquer cette personne malveillante, l’épouse de Wayne Rooney met en place un stratagème. Elle décide de bloquer tous ses followers sur son compte Instagram privé, sauf la personne qu’elle soupçonne. Et, la combine de la jeune femme fonctionne…



«On leur a donné tellement d’informations sur moi, mes amis et ma famille, le tout sans ma permission …Après une longue période d’essais afin de trouver qui cela pouvait être, pour différentes raisons, j’ai eu un soupçon. Pour essayer de le prouver, j’ai eu une idée: j’ai empêché tout le monde de consulter Instagram, sauf un seul compte. »

« (Ceux qui étaient sur mon compte privé devaient se demander pourquoi je n’ajoutais pas de stories sur mon compte depuis un moment.) Au cours des cinq derniers mois, j’ai posté une série d’histoires fausses pour voir si elles allaient se retrouver dans le journal Sun. Et vous savez quoi, ils l’ont fait! L’histoire de la sélection du sexe au Mexique, celle du retour à la télévision, puis la plus récente de l’inondation du sous-sol dans ma nouvelle maison.»



«Il a été difficile de ne rien dire du tout et surtout de ne pas faire de commentaire, en particulier lorsque les histoires ont été divulguées, mais je devais le faire. Maintenant, je sais avec certitude de quel compte / individu il provient. J’ai sauvegardé et capturé toutes les stories originales qui montrent clairement qu’une seule personne les a visionnées.»



En réponse à l’accusation, Rebekah Vardy, qui est actuellement enceinte de son cinquième enfant, a nié toutes les accusations et a même critiqué Coleen pour avoir rendu publique sachant qu’elle est enceinte.



Précisant qu’elle n’a pas besoin d’argent et qu’elle l’estime beaucoup tout en ajoutant être déçue du comportement de Coleen.



Accueil Envoyer à un ami Partager