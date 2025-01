Les étudiants de Master en colère : Un point de presse prévu ce jour pour dénoncer le non-paiement de leurs bourses

Une promesse non tenue : Depuis avant juin 2024, ces étudiants réclament le versement de leurs bourses, essentielles pour la finalisation de leurs mémoires de fin d'études. Après plusieurs manifestations et discussions, une liste des bénéficiaires avait été transmise à la Direction des Bourses sous l'approbation des autorités compétentes. Le Directeur Général de la structure s'était alors engagé à régler les paiements pour les étudiants de la promotion 2021-2022.



Cependant, après huit mois d'attente, ces étudiants ont appris avec stupeur que cette promesse ne sera pas tenue. Le Directeur Général justifie ce revirement par des « ordres reçus » lui interdisant de payer toute allocation jugée « non reconnue », les définissant ainsi comme fictives. Une décision jugée inacceptable par le Collectif.



Une situation alarmante



Mardi 28 janvier, les étudiants ont été informés que plus aucun franc ne leur sera versé. Pourtant, ces aides financières sont cruciales pour de nombreux étudiants qui, sans eux, peinent à mener à bien leurs recherches académiques. Le Collectif dénonce une décision aux motivations politiques et réclame une solution immédiate.



Un appel à la mobilisation



Face à cette impasse, le Collectif tiendra un point de presse ce mercredi 29 janvier à Dakar Plateau, non loin de la Direction des Bourses. L'objectif est double :



• Informer l'opinion publique et les médias des derniers développements concernant leurs revendications et les négociations en cours.

• Expliquez les conséquences du non-paiement sur les étudiants et exposez les démarches prévues pour obtenir un gain de cause.



Les étudiants appellent l'ensemble des médias à couvrir cet événement afin d'apporter une visibilité accrue à leur combat. Ils espèrent ainsi interpeller les autorités compétentes pour un règlement rapide de cette crise qui menace l'avenir académique de nombreux jeunes sénégalais.