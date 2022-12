Les étudiants de la Faculté de Médecine en grève : Ce qu’ils réclament aux autorités Les étudiants de la faculté de Médecine, de Pharmacie et d’Odontologie de l’Université́ Cheikh Anta Diop de Dakar, sont en mouvement d’humeur. Ils ont décrété un mot d’ordre de 120 heures, pour réclamer de meilleures conditions de travail. "L'As"

Ils réclament le respect des engagements pris par le ministre de l’Enseignement supérieur, notamment la rémunération des stages cliniques des étudiants en Doctorat 2, la construction d’un nouvel amphithéâtre, etc.



Selon le président de l’Amicale de la faculté de Médecine, de Pharmacie et d’Odontologie, Fallou Ngom, l’environnement de la faculté est hostile à tout épanouissement intellectuel.



Car, dit-il, les amphithéâtres et labos sont défectueux, la climatisation presque inexistante dans l’ensemble des salles de cours, des toilettes impraticables et des lenteurs administratives insupportables.



