Les excuses du président des hémodialysés à Serigne Mboup et à Carrefour Médical.

A travers une note envoyée à la Rédaction, le président de l’Association nationale des Hémodialysés Cissé Sarr s’est excusé auprès de Serigne Mboup et de Carrefour Médical.



En effet, suite à une plainte déposée par ladite association à l’OFNAC via Guy Marius Sagna, il avait accusé Serigne Mboup de vendre les kits de dialyse à son frère, Saliou Mboup, directeur général de Carrefour Médical, à huit mille (8 000) francs CFA, lesquels étaient ensuite revendus à l’État du Sénégal à trente mille (30 000) francs CFA. Bien que cette information n’ait pas été retenue par l’OFNAC après enquête, elle a causé du tort sur les réseaux sociaux et dans l’opinion publique.



Le président de l’Association affirme que c’est grâce à Carrefour Médical que les prix des kits de dialyse ont diminué, et il soutient que Serigne Mboup n’est en aucun cas impliqué dans le marché médical, en particulier celui des dialyses, rapporte LeTémoin.

