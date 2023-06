Les fausses gammes de la Police

Lors de la conférence de presse de la Police nationale, tout a été dit. Mais ce que l’on retient des échanges entre les gradés de la Police et les journalistes, c’est la présence de forces occultes étrangères parmi les manifestants et l’absence de nervis à côté des forces de défense. La nouveauté lors de ce face-à-face a été la projection d’images. Mais voilà, pour emprunter à la police le vieil adage selon lequel aucun crime n’est parfait, la machine policière s’est enrayée. En effet, lors de cette conférence de presse, les animateurs ont montré de mauvaises vidéos mettant en scène des policiers en civil au lieu de montrer des vidéos de vandales. Ils ont ainsi fait passer ces policiers en civil pour des « forces occultes ». Ce alors que l’intégralité des vidéos montrant les policiers en civil accompagnés de leurs collègues en uniforme circulait depuis des jours sur le net, constate LeTémoin..



D'aprés le journal, l’autre anomalie a été de présenter une image qu’un ministre avait postée… le 23 mars sur son compte twitter pour présenter des gens qui avaient tenté de brûler sa maison mais que la police présente comme les auteurs de saccages du 02 de juin ! Cherchez l’erreur…. Maintenant, s’il n’existe pas de nervis à la solde du pouvoir, on aimerait bien que la Police nous dise qui étaient les malabars dans des véhicules Pick-Up qui se promenaient dans la capitale et qui prenaient leur départ au siège du parti au pouvoir. Les mêmes véhicules sur les lieux du crime lors du passage de Sonko à Kolda et dont l’un avait écrabouillé la tête d’un manifestant le jour de la première convocation du même Sonko devant le Tribunal. Et si notre Police mettait la main sur ces mystérieux véhicules pick-up blancs transportant des nervis du pouvoir ?