Les femmes craignent deux fois plus qu'avant d'annoncer leur grossesse à leur patron

Plusieurs choses peuvent faire stresser une femme. L'une d'entre elles est annoncer à son patron sa grossesse. D'après une étude américaine, 21% des femmes s'inquiètent à l'idée de confier cette heureuse nouvelle à leur supérieur. Ce chiffre a augmenté depuis ces cinq dernières années.



"Comptez-vous avoir des enfants ?"



Cette question ne peut être posée lors d’un entretien d’embauche. Elle est interdite. Pourtant, elle peut se poser de manière sous-entendue et si la réponse est "oui"… cela ne plaira pas forcément. Surtout si la femme en question est en recherche d’emploi et approche la trentaine.



Alors sans surprise, celles qui sont déjà embauchées et pleinement intégrées dans leur entreprise, appréhendent d’annoncer à la hiérarchie qu’elles attendent un enfant. Car être enceinte signifie congé maternité et donc être absente pendant un temps. Et cela peut entraîner des conséquences telles qu’une mise à l’écart, le regard stigmatisant de l’entourage professionnel, culpabilisation, charge de travail supplémentaire ou encore passer à côté d’opportunité. De quoi angoisser à l’annonce de l’heureux évènement.



La preuve avec le travail réalisé par la société de garde d'enfants Bright Horizon. 2 143 Américains (femmes et hommes) âgées de plus de 18 ans, ont été sondés pour les besoin de l’étude appelée "Modern Family 201". Celle-ci révèle que 21% des femmes qui tombent enceintes craignent d'en informer leur patron. Un nombre à ne pas négliger car il a presque doublé si on compare les résultats d’un autre sondage réalisé par la même entreprise il y a 5 ans.



En 2014, elles étaient 12% à avoir peur d’annoncer leur grossesse à leur employeur rapporte la société. Vraiment impossible d'allier vie de famille et carrière pro pour une maman ? Pour beaucoup de personnes, ambition et maternité ne peuvent faire un. Il y a ainsi beaucoup d’idées reçues et de préjugés sur les mamans actives. L’étude rapporte que 41% des personnes sondées pensent que les mères ne se donnent pas complètement au travail, qu’elles sont moins dévouées.



Plus encore, 38% voient un lien entre leur besoin d’horaires flexibles et… un manque d’ambition professionnelle. Ces opinions préconçues ont malheureusement un impact sur les mamans actives. L’étude montre qu’elles sont 78% à penser qu’il faut qu’elles travaillent plus dur que les autres pour s’imposer et accéder à des postes avec de plus hautes responsabilités.



Évidemment, la donne n’est pas la même lorsqu’il s’agit des pères qui travaillent. Ils sont 75% à penser que les papas actifs sont plus impliqués dans leur travail comparés aux mamans actives. Tout cela peut développer chez elles des sentiments de culpabilité ou encore le syndrome de l’imposteur. Pourtant, leur casquette de maman leur permet d’avoir des compétences et qualités essentielles au sein d’une entreprise. Les mères sont patientes, savent gérer des crises et sont capables d’assurer plusieurs responsabilités en même temps, elles sont plus à l’écoute.



85% des interrogés affirment qu'être maman aide une femme à se préparer aux défis auxquels une cheffe d'entreprise doit faire face.

















afriquefemme.com



