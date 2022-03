Les femmes dans la Police: Une série d’activités pour célébrer leurs 40 ans de présence Le bureau des Relations publiques de la Police nationale organise jeudi et vendredi, une série d’activités pour marquer les 40 ans de présence des femmes en son sein. Les célébrations démarreront ce mardi, par une cérémonie d’ouverture prévue ce mercred matin, sous la présidence d’Antoine Félix Abdoulaye Diome, ministre de l’Intérieur.

Rédigé par leral.net le Mercredi 23 Mars 2022 à 11:12

La cérémonie sera suivie d’un panel sur le thème : "40 ans de présence de la femme au sein de la Police nationale : bilan et perspectives". Et, la journée de jeudi sera également marquée par le vernissage d’une exposition sur les pionnières et les femmes en activité, ainsi que par le lancement d’un film documentaire sur les femmes pionnières.



Vendredi, l’auteur-compositeur Youssou Ndour animera un dîner de gala à partir de 19h 30, à l’École nationale de Police.



Le recrutement des femmes au sein de la Police sénégalaise a débuté, il y a 40 ans. Selon son bureau des Relations publiques, " la Police nationale, (...) pionnière dans l’intégration des femmes dans les rangs des forces de défense et de sécurité au Sénégal et en Afrique de l’Ouest, a accueilli de forte belle manière la gent féminine ".



Il indique que " cette décision importante (…) a été matérialisée par la loi n° 81-63 du 24 novembre 1981, qui a ouvert l’accès des femmes aux corps des Commissaires, d’Officiers et d’Inspecteurs de Police ".



" Cette initiative salutaire est renouvelée en 1982, par le recrutement pour la première fois, de deux (02) femmes dans le corps des Commissaires de police avec la 17e promotion, puis étendue aux autres corps par dérogation, permettant ainsi l’accès d’une première femme au corps des Gardiens de la paix avec la 20e promotion, en 1985 ", poursuit-il.



D’après l'Aps, il précise que les femmes représentent désormais " 9,18% des effectifs de la Police nationale et jouent un rôle indéniable dans l’accomplissement de toutes les missions régaliennes de la Police nationale et à tous les niveaux de responsabilité ".









