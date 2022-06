Les femmes de Bby condamnent les propos des leaders de Yaw et exigent, sans condition, la tenue des élections législatives Les Femmes de Benno bokk yakaar condamnent le discours "va t'en guerre" des leaders de la coalition Yewwi askan wi. Ndeye Marieme Badiane et ses camarades exigent, sans condition, la tenue des élections législatives, car pensent-elles, "le droit a été dit et nul n’est au dessus de la loi".

Rédigé par leral.net le Jeudi 16 Juin 2022 à 11:20 | | 0 commentaire(s)|

"Nous femmes de Benno condamnons le discours va t’en guerre des leaders de Yewwi … L’opinion nationale et internationale constate avec désolation l’irresponsabilité et l’immaturité des leaders de la coalition Yewwi. Une coalition qui a prouvé son incompétence et son inexpérience en matière électorale car la tête de file de cette coalition, en l’occurrence Mr Ousmane Sonko a avoué qu’ils ont fauté et que par conséquent leur liste nationale ne pourrait compétir pour les élections législatives. Nous avons en face de nous des acteurs politiques malhonnêtes, manipulateurs irresponsables, anti républicains et pouvoiristes dont l’unique ambition est d’installer le pays dans la turbulence et l’instabilité totale.



Les femmes de Benno invitent les animateurs de Yewwi au respect de nos textes, lois , règlements et au respect du peuple sénégalais qui ne se laissera pas manipulé par une bande de coquins regroupés autour de Yewi , des leaders au parcours entaché de vol, de viol, de crime entre autres …

Les femmes de Benno s’érigent en sentinelles et exigent sans condition la tenue des élections législatives car le droit a été dit et nul n’est au dessus de la loi. Nous demandons à l’Etat de prendre toutes les mesures pour garantir la circulation des personnes et des biens. Nous demandons à l’Etat de protéger nos enfants.



Les femmes de Benno renouvellent leur engagement à son Excellence le Président Macky Sall pour une majorité confortable à l’assemblée nationale.

Pour la Coordination Nationale des Femmes de Benno Bok Yaakaar

Mme Ndeye Marieme Badiane"







Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook