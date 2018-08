Les femmes de Benno Bokk Yaakar invitent le président Macky Sall à confier la présidence du Conseil Economique Social à Ndèye Marième Badiane

La Conférence des Présidentes des femmes de Benno Bokk Yaakar a d’une part invité les Sénégalais à accorder à Macky Sall un second mandat pour le parachèvement de ses grands chantiers et d’autre part, de confier la présidence du Conseil Economique Social à Ndèye Marième Badiane.



« Les femmes de Benno Bokk Yaakar invitent le président de la République Monsieur Sall à confier la présidence du Conseil Economique Social et Environnemental à la présidente nationale, Mme Ndèye Mariéme Badiane .Un tel choix est pertinent et opportun dans la mesure où Mme la présidente nationale des femmes de Benno est investie de la confiance de toutes les femmes du pôle présidentiel », a déclaré dans un communiqué parvenu à la rédaction de Leral.net, la Conférence des Présidentes pour la Coordination Nationale des Femmes des Femmes de Benno.



La Conférence des Présidentes des femmes de Benno Bokk Yaakar s’est réunie ce jeudi 09 Août 2017 et a aussi salué « les actes majeurs que continue de poser le Président Macky Sall pour le développement et l’émergence du Sénégal. »



« Cette volonté du chef de l’Etat de changer radicalement le visage du Sénegal dans tous les secteurs d’activités tant social, économique, culturel, infrastructurel…..instruit sur la vision de cet homme aux qualités exceptionnelles et dont la seule ambition est d’être au service exclusif des Sénégalaises et des Sénégalais », a ajouté le communiqué.



Et c’est pourquoi « les femmes de Benno Bokk Yaakar invitent les Sénégalais à renouveler leur confiance à Son Excellence le chef de l’Etat, en lui accordant le second mandat dès le 1er tour pour le parachèvement de ses grands chantiers. »













Leral.net