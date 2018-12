Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Les feuilles de laurier pour lutter contre les pellicules et la chute des cheveux Rédigé par leral.net le Samedi 1 Décembre 2018 à 10:04 | | 0 commentaire(s)|

Les feuilles de laurier ont longtemps été connues non seulement comme une épice, mais aussi comme un remède populaire. Les feuilles de laurier agissent contre la chute de cheveux et sont également très bénéfiques pour éliminer les pellicules.



Comment faire ?

En infusion:

Faire bouillir 500 ml d’eau. Retirer du feu et ajouter une poignée de feuilles de laurier séchées (une dizaine de feuilles). Couvrir et laisser infuser 10 minutes (un peu plus si vous avez le temps).Filtrer. Laissez refroidir.



Après le shampoing rincez vos cheveux avec l’infusion de laurier en prenant soin d’en mettre aussi à la racine des cheveux. Ensuite, deux solutions s’offrent à vous: laisser agir comme un après shampoing pendant 15 minutes et rincer après. Sinon vous pouvez aussi rincer vos cheveux avec cette infusion en dernière eau de rinçage et les sécher directement.



En macérât huileux:

Laver et désinfecter ou stériliser un bocal en verre de votre choix. Le remplir de feuilles de laurier séchées. Recouvrir d’une huile végétale. Vous avez le choix entre ces trois huiles : l’huile d’olive et tournesol s’oxydent très peu, l’huile de coco est totalement stable. Ces huiles offrent un support parfait pour la macération. Vous pouvez rajouter de la vitamine E pour rallonger la durée de vie de votre macérât. Laisser reposer minimum 3 semaines en remuant le récipient de temps en temps. Filtrer. C’est prêt!



Pour l’utiliser, prélevez une petite quantité d’huile, réchauffez la entre vos mains et appliquez en massant le cuir chevelu et les longueurs. Laissez poser 30 minimum au mieux toute la nuit. Faites votre shampoing.













afriquefemme.com



