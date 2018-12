Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Les feuilles de menthe pour sécher l'acné et nettoyer les pores Rédigé par leral.net le Samedi 22 Décembre 2018 à 06:53 | | 0 commentaire(s)|

La menthe laisse l'acné sèche et peut nettoyer les pores. L'application externe de feuilles de menthe aide beaucoup à éliminer les cicatrices. La meilleure façon d'utiliser les feuilles de menthe pour le traitement des cicatrices d'acné est à travers un masque facial. Voici une recette merveilleuse !

Les choses dont vous aurez besoin

- Beaucoup de feuilles de menthe fraîche

- Peu d'eau douce

- Un grand bol

- Un mélangeur

Préparation :

- Laver soigneusement toutes les feuilles de menthe et séparer les feuilles des tiges

- Recueillir les feuilles dans un bol séparé

- Utilisez un mélangeur pour mélanger ces feuilles en une pâte lisse

- Saupoudrez de l'eau au milieu et au besoin

- Conservez la pâte de menthe au réfrigérateur

Comment procéder?

- Laver soigneusement toutes les feuilles de menthe et séparer les feuilles des tiges

- Recueillir les feuilles dans un bol séparé

- Utilisez un mélangeur pour mélanger ces feuilles en une pâte lisse

- Saupoudrez de l'eau au milieu et au besoin

- Conservez la pâte de menthe au réfrigérateur

- Une fois que vous préparez la pâte, vous pouvez l’utiliser directement sur les cicatrices ou l’équiper d’autres produits anti-acné.

afriquefemme.com



Accueil Envoyer à un ami Partager