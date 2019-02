Les forces de sécurité désarment et déshabillent la sécurité du PUR (Staff PUR) Une information donnée en direct sur la radio Sud Fm, par un membre du staff du Parti de l'Unité et du Rassemblement (PUR), a fait état du désarmement par les forces de l'ordre, des éléments de la sécurité du candidat El Haj Issa Sall.



Les faits se sont passés à hauteur de la sortie de Kidira. Ces éléments de la sécurité du PUR auraient été désarmés et déshabillés avant d'être alignés sur la route.

Rédigé par leral.net le Mardi 12 Février 2019 à 08:41 | | 0 commentaire(s)|

