Les gestionnaires d’aéroports d’Afrique de l’Ouest et du Centre font un standing ovation pour Papa Maël Diop, DG des ADS C’était ce jeudi après-midi lors de la cérémonie de clôture du forum Ugaaco-Oaci sur la certification des aérodromes. C’est parce que le directeur général des Aéroports du Sénégal s’est investi pour la bonne tenue de ce forum qui a été organisé durant trois jours à l’hôtel King Fahd Palace et non dans une salle au niveau du siège de l’Oaci à Dakar comme initialement prévu. En plus d’un dîner offert aux participants pour leur exprimé la Téranga légendaire du Sénégal.



Cet engagement du directeur général des Aéroports du Sénégal (ADS), ancien président de l’Ugaaco est aussi l’expression de l’engagement du Sénégal qui abrite le siège de l’Union. L’infrastructure située à côté de l’aéroport militaire Léopold Sédar Senghor, a été inaugurée ce jeudi après-midi. Papa Maël Diop est revenu sur le processus de création de l’Ugaaco pour dire « sept pays de l’Afrique de l’Ouest l’ont inspirée : la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Mali, le Niger, le Bénin, le Gabon et le Sénégal. D'autres aéroports africains rejoindront le Groupe originel des 7. Ce qui donnera officiellement naissance à l'Union des Gestionnaires d'Aéroports de l'Afrique du Centre et de l'Ouest (UGAACO). Avec 17 membres actifs et un tout nouveau siège, l'UGAACO se prononcera désormais avec un "U" majuscule ».



« Les locaux que nous étrennons aujourd’hui sont non seulement le symbole flambant neuf du dynamisme et des ambitions de notre institution, mais ils sont aussi et surtout, l’expression d’un sentiment d’œuvrer pour une cause commune, celle du développement du transport aérien sur notre continent », ajoutera le directeur général des ADS devant ses pairs.











