Les gouvernements mauritanien et sénégalais s’engagent à aider les opérateurs économiques, à investir dans les deux pays

Rédigé par leral.net le Mardi 14 Janvier 2025

Les Premiers ministres sénégalais et mauritaien, Ousmane Sonko et Moctar Ould Diay, se sont engagés, mardi, à Nouakchott, à lever les obstacles auxquels les secteurs privé de la Mauritanie et du Sénégal sont confrontés, en voulant investir de part et d’autre de la frontière des deux pays.



Ils ont pris cet engagement lors d’une ‘’table-ronde secteur public/privé Mauritanie-Sénégal’’, à l’occasion d’une visite de travail du chef du gouvernement sénégalais en Mauritanie.



‘’i[Dans notre relation, il faut qu’il y ait beaucoup de Mauritaniens au Sénégal et beaucoup de Sénégalais en Mauritanie […] Il faut que toutes les barrières soient levées]i’’, a soutenu Ousmane Sonko, lors de cette rencontre organisée par l’Agence de promotion des investissements en Mauritanie et l’Agence nationale chargée de la promotion des investissements et des grands travaux au Sénégal.



‘’i[Nous appelons le secteur privé de la Mauritanie et celui du Sénégal, à travailler main dans la main, en multipliant les partenariats public/privé, les joint-ventures […] Le secteur privé sénégalais sera le bienvenu en Mauritanie. Le gouvernement mauritanien prendra toutes les dispositions nécessaires pour lever toutes les entraves]i’’, a assuré Mocar Ould Diay, estimant que ‘’ les perspectives sont prometteuses ’’ pour les relations bilatérales.



‘’Lever toutes les entraves’’



Plusieurs visites ministérielles ont eu lieu en 2024, entre la Mauritanie et le Sénégal, dans les domaines l’agriculture, de l’élevage, du pétrole, de l’énergie, des mines, de la pêche, des infrastructures, des transports terrestres et aériens.



Un forum économique sénégalo-mauritanien s’est tenu les 30 septembre et 1er octobre derniers à Dakar. La 13e session de la commission mixte de coopération a eu lieu en novembre 2024, à Nouakchott.



Ousmane Sonko considère toutes ces réunions bilatérales comme ‘’ des avancées extrêmement importantes des relations entre les hommes d’affaires sénégalais et mauritaniens ’’.



‘’ Le Sénégal compte surtout sur le secteur privé. Les investisseurs mauritaniens sont les bienvenus au Sénégal ’’, a assuré M. Sonko.



Il souhaite que les deux pays aillent très vite dans la réalisation de leurs ambitions. ‘’ Des initiatives salutaires ont été prises mais il reste beaucoup de choses à faire, il faut les accélérer. Il faut que nous travaillions vite et bien, en prenant les mesures qu’il faut ’’.



‘’Nous en demandons plus’’



‘ ’Je remercie la Mauritanie pour son ouverture ’’, a dit Ousmane Sonko, poursuivant : ‘’ Nous en demandons plus ’’.



Moctar Ould Diay estime, pour sa part, que ‘’ c’est urgent et indispensable de jeter les bases d’une coopération entre les secteurs privés mauritanien et sénégalais ’’.



Les deux pays gagneront à accroître le commerce et les investissements de part et d’autre de leur frontière, selon le Premier ministre mauritanien.



‘’i[Les échanges économiques et commerciaux [entre la Mauritanie et le Sénégal] sont très modestes, au regard de l’énorme potentiel de coopération existant de part et d’autre]i’’, indique un document de la Primature sénégalaise.



De 43,1 milliards de francs Cfa en 2019, les flux commerciaux entre les deux pays sont passés à 67,4 milliards en 2023, ajoute-t-il.













