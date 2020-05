Les grands axes du discours à Nation du Président Macky : assouplissement de certaines mesures, mais la vigilance toujours de mise Comme annoncé plus tôt, Président Macky a ce lundi 11 mai 2020 à 20 heures livré son discours à Nation. Votre site Leral.net vous livre en quelques points les grands axes de son message…

Comme appliqué par la plupart des Sénégalais, le port du masque est désormais obligatoire.

La bonne nouvelle qui réconforte la Diaspora et les parents des Sénégalais décédés à l’extérieur est que le rapatriement du corps de ces fils de la nation est désormais permis, avec les mesures d’hygiène requises.

Comme le Coronavirus sera toujours là jusqu’en aout, selon plusieurs voix autorisées et crédibles, les Heures du couvre-feu seront assouplies, passant de 21 heures à 05 heures du matin.

Pour l’économie informelle surtout, finie est la grogne, car les marchés seront ouverts 6 jours sur 7

Pour les Loummeu ou marchés hebdomadaires, ils seront rouverts mais sous surveillance.

Pour les lieux de cultes, les mosquées et églises seront rouvertes mais régulées .

Autre mesure annoncée, pour la mobilité, il y a un assouplissement pour le retour des paysans en leurs terres natales

Enfin la reprises des cours pour les classes d’examen est maintenue pour le 2 juin.



