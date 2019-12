Les îles du Saloum s’éclairent en continu

Rédigé par leral.net le Mardi 17 Décembre 2019 à 02:25 | | 0 commentaire(s)|

Le Ministre du Pétrole et des Energies, M. Mouhamadou Makhtar Cissé, procédera, le jeudi 19 décembre 2019, en compagnie de l’ambassadeur d’Allemagne au Sénégal, du Gouverneur de la Région de Fatick, des directeurs généraux de Senelec, de l’Agence Sénégalaise d’Electrification Rurale (ASER), de l’Agence Nationale des Energies Renouvelables (ANER) et des maires des communes concernées, à l’inauguration des centrales photovoltaïques hybrides des îles du Saloum (Njirnda, Dionewar, Bassoul, Bettenty). La cérémonie officielle aura lieu sur l’île de Dionewar où est implantée la centrale solaire d’une puissance de 402 kWc et qui est connectée avec celle de l’ile de Niodior, en face.

Ces ouvrages sont parties intégrantes d’un projet de huit centrales photovoltaïques hybrides couplées à des réseaux de distribution électrique. L’ensemble de ces réalisations entrent dans le cadre de l’exécution du Programme national de « Promotion des Energies Renouvelables » initié par l’Etat sénégalais dans la dynamique de diversification de son mix énergétique et de l’accès à l’électricité, notamment en milieu rural. Ils sont la résultante de la Coopération sénégalo-allemande à travers la KfW, Banque allemande de développement.



Pour le projet des îles du Saloum, l’ensemble des centrales solaires produira en électricité l’équivalent de la consommation annuelle de 140 000 habitants et permettra d’éviter le rejet dans l’atmosphère de 18 919 tonnes de gaz carbonique (CO2) par an.



En plus des panneaux solaires, les centrales sont associées à des groupes électrogènes et des batteries. La mixité de sources de production d’énergie et la réserve sur batterie permettent de pallier l’intermittence et donc d’assurer une alimentation continue en électricité et non pas quelques heures par jour, comme précédemment.



Cela contribuera à l’amélioration de leur bien-être et au développement de leurs activités économiques et sociales.





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos