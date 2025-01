Les importations d’oignon seront suspendues à partir du samedi 25 janvier

L’Agence de régulation des marchés (ARM) annonce avoir décidé de suspendre les importations d’oignon à partir du samedi 25 janvier, dans le but de faciliter la vente de la production locale de cette denrée alimentaire.



Cette mesure a été prise, lundi 20 janvier, par le comité de pilotage chargé du gel des importations d’oignon et de la régulation des marchés.



‘’À l’issue de cette réunion, sur la base des données reçues des services techniques et des associations de producteurs, les prévisions des premières récoltes d’oignon sont attendues sur le marché [national] au mois de février 2025’’, affirme l’ARM dans une circulaire administrative dont l’APS a obtenu une copie.



L’Agence de régulation des marchés rappelle qu’elle avait choisi le 31 décembre dernier comme date limite des importations de cette denrée alimentaire.



‘’Toutefois, poursuit l’ARM, pour une bonne régulation du marché de l’oignon durant les fêtes religieuses (Appel des Layènes, Kazu Rajab et Magal de Porokhane), et en raison des prévisions du mois de février en termes de récoltes, il a été décidé de geler les importations d’oignon à partir du 25 janvier 2025’’, explique le régulateur des marchés.



Aps