Les importations ont augmenté de 5, 4 % en novembre (ANSD)

Les importations sénégalaises ont enregistré une hausse de 5, 4 % en novembre dernier après que leur valeur financière a atteint 696, 8 milliards de francs CFA contre 660, 9 milliards de francs au mois précédent, a-t-on appris de l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD).



‘’Les importations du mois de novembre 2022 sont évaluées à 696,8 milliards de FCFA contre 660,9 milliards de FCFA au mois précédent, soit une hausse de 5,4%’’, indique notamment la structure dans son bulletin mensuel des statistiques du commerce extérieur.



L’ANSD met en lien cette évolution avec l’augmentation des achats à l’extérieur des autres matériels de transport (325,4%), du riz (313,8%), des autres ouvrages en métaux communs (92,6%) et d’autres produits pétroliers (12,5%).



Le rapport consulté par l’APS relève cependant une baisse des importations du froment et méteil (-29,1%), des métaux communs (-29%) et des autres machines et appareils (-19,6%) ayant pour effet d’atténuer la tendance haussière des achats à l’extérieur.



Comparées à novembre 2021, les importations se sont relevées de 30,4%. Leur cumul au même mois en 2022 s’est établi à 6748,9 milliards de FCFA contre 4849,6 milliards de FCFA pour la même période de 2021, soit une hausse de 39,2%, souligne l’étude.



Elle fait savoir que les principaux produits importés en novembre dernier ont été les autres produits pétroliers (168,5 milliards de FCFA), l’huile brute de pétrole (67,1 milliards de FCFA), les autres matériels de transport (51,6 milliards de FCFA), le riz (44,1 milliards de FCFA), les autres machines et appareils (37,5 milliards de FCFA et, les autres ouvrages en métaux communs (27,3 milliards de FCFA).



Dans le même temps, l’Inde avec ses 9, 9 % de part des importations sénégalaises, (9,9%), la France (9,8%), le Nigéria (9,7%), la Chine (9,3%), les Pays Bas (6,6%) et les Emirats Arabes Unis (5,2%), ont été les principaux pays de provenance des achats sénégalais, signale l’ANSD.

Aps