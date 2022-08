"Les inondations sont les manifestations du réchauffement de la planète" (Ministre)

Au Sénégal, de fortes inondations ont secoué le pays, vendredi 5 août 2022, faisant trois morts à Dakar. Avec plus de 126 mm de pluie qui sont tombés dans la capitale, le Plan Orsec a alors été déclenché.



Selon le ministre de l’Environnement et du Développement durable qui présidait hier à Thiès, la cérémonie de célébration de l’édition 2022 de la Journée nationale de l’Arbre, organisée dans la forêt classée du plateau de Thiès, « les récentes inondations qui ont touché Dakar et d’autres localités ailleurs dans le monde, sont les manifestations du réchauffement de la planète ». Il estime que « ce sont des quantités impressionnantes d’eau qui tombent un peu partout dans le monde, et ici à Dakar, à cause des changements climatiques. La capitale sénégalaise a reçu en un jour, vendredi, une grande quantité d’eau de pluie, 126 mm au total. Ces fortes pluies n’étaient plus tombées à Dakar depuis 2012, où elle avait enregistré 160 millimètres et en 1996, avec 144 mm ».



Abdou Karim Sall a aussi relevé qu’une telle situation n’épargne aucun pays. Il cite la Californie et le Nigéria qui ont été touchés la semaine dernière par de fortes inondations. Et la solution, selon lui, est de planter des arbres afin de séquestrer le carbone et de contribuer à l’objectif de réduire d’au moins 1,5 degré Celsius la température de la planète. « C’est un challenge assez difficile, c’est pourquoi je demande à tout le monde de s’y mettre afin que nous réussissions le projet. Parce que l’arbre est vraiment très important dans la vie des hommes », dit-il. Par ailleurs, il annonce que tout le long de l’autoroute Ila Touba, sera reboisé.



« Au dernier Conseil des ministres, le président de la République, Macky Sall, m’a demandé de reboiser l’autoroute Ila Touba, de Dakar à Touba. Cela faisait partie, cette année, des principales préoccupations de la Direction des Eaux et Forêts, Chasse et Conservation des sols et de l’Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande muraille verte. En rapport avec l’Ageroute, nous allons faire en sorte que d’ici deux mois au maximum, toute l’autoroute soit plantée d’arbres. Les plants seront sécurisés et arrosés, en collaboration avec les collectivités territoriales », poursuit-il.



En outre, le ministre de l’Environnement a exhorté les services forestiers à « combiner davantage leurs efforts pour que la Grande muraille verte devienne non seulement la barrière qui nous protège de l’avancée du désert, mais aussi une niche d’opportunités socio-économiques pour les populations ». Parce que'à ses yeux, « la Grande muraille verte pourra être une contribution majeure du Sénégal à la décennie des Nations unies pour la restauration des écosystèmes ».



Et à ce titre, il annonce que 10 mille jeunes du programme Xëyu ndaw ñi ont été mobilisés dans le cadre de la campagne de reboisement 2022, afin de sillonner toutes les régions du Sénégal pour planter des arbres. Dans la Cité du Rail, 5 ha de terre ont été reboisés au niveau de la forêt classée du plateau de Thiès, non loin de l’autoroute Ila Touba. Ceci pour permettre, selon Abdou Karim Sall, « à cette carrière qui ne disposait plus d’arbres, de devenir une belle forêt. Nous avons planté des khayas, l’arbre parrain, mais aussi des baobabs et d’autres espèces ».











Avec Le Quotidien