Les jakarata interdites de circulation à Dakar

Rédigé par leral.net le Mercredi 4 Août 2021

Si le phénomène des Jakarta a fini d’être une réalité acceptée dans les autres villes du pays, à Dakar, il n’est pas question de laisser prospérer ce type de transport de personnes. La densité du trafic dans la capitale pousse les autorités étatiques à freiner le développement d’un tel modèle de transport. Si les Jakarta de livraisons, autrement appelées « Tiak-Tiak », sont tolérées, pour ce qui est du transport de personnes, par contre, il ne saurait en être question.



D'aprés LeTemoin qui donne la nouvelle, cette interdiction a été révélée hier par le lieutenant de police El Hadj Malick Niang. Ce dernier, qui est le commandant de la compagnie de circulation du commissariat central de Dakar, a annoncé que la police a pris des dispositions par rapport au phénomène des Jakarta à Dakar. "L'autorité a donné des instructions très fermes même. Cela ne peut pas se passer à Dakar. C'est formellement interdit. S'il s'agit de motos pour des livraisons, oui, il n'y a pas de problème mais pour le transport c'est impossible pour les conducteurs. L'autorité nous a instruits et on mène des opérations pour arrêter ce fléau", a-t-il déclaré. Le commandant de la compagnie de circulation du commissariat central de Dakar, El Hadj Malick Niang s'exprimait ainsi, ce mardi 3 août, lors d'une activité sur la sécurité routière.

