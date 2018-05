Les jeunes de l’Unp à Cheikh Sadibou Fall: « Souleymane Ndéné Ndiaye ne sera jamais à ton niveau »

« Le plus éphémère ministre de l’Intérieur du Sénégal (6 mois seulement à la place Washington) doit savoir raison garder et comprendre une bonne fois pour toutes, que Me Souleymane Ndéné ndiaye n’est et ne sera pas jamais à son niveau », ont réagi dans un communiqué, les jeunes de l’union nationale pour le peuple (Unp/ bokk jemu). C’est la réponse aux attaques de Cheikh Sadibou Fall qui, dans un entretien avec Le Quotidien mercredi dernier, traitait l’ancien Premier ministre de « petit ruminant ».



Les proche de Jules Ndéné Ndiaye rappellent que lorsqu’il s’est agi de « prendre ses responsabilités et tracer sa propre voie », leur mentor « n’a pas fait dans le clair-obscur ». Et ce, soulignent-ils, contrairement à M. Fall « qui, en juin 2017, avait claqué la porte du Pds pour non investiture sur les listes aux élections législatives ». Ils assurent que Cheikh Sadibou Fall « ne trouvera jamais sur le terrain glissant des attaques/contre-attaques » Souleymane Ndéné Ndiaye qui a « d’autres préoccupations plus utiles pour notre pays ».











Le Quotidien