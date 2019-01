Les jeunes du C25 prêts pour le combat contre Macky Sall Les jeunes de l'opposition du C25 fustigent le ''Macky''. Ils dénoncent et accusent le President de la République Macky Sall et le Ministre de l'Intérieur de hold-up des élections du 24 février. Par ailleurs, ils comptent organiser une manifestation ce mercredi 30 janvier 2019 à Guédiawaye. Selon, toujours C25 ils reculeront pas et vont se battre face à l'Apr.

Rédigé par leral.net le Mercredi 30 Janvier 2019 à 08:21 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos