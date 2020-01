Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Les joueurs de Man. City reçoivent 22 femmes à leur hôtel: La chaude soirée des Citizens Rédigé par leral.net le Jeudi 16 Janvier 2020 à 10:00 | | 0 commentaire(s)| Les footballeurs de Manchester City ont envoyé 22 modèles Instagram dans le Cheshire pour une fête au style «Bunga Bunga» dans un hôtel de luxe et un spa.





En effet, après leur belle victoire du côté d’Aston Villa (6-1), marquée par un triplé d’Agüero, le nouveau meilleur buteur étranger de l’histoire de la PL, ils ont effectivement organisé une petite fête dans un hôtel secret de Manchester. Pas juste entre eux, mais en charmante compagnie, comme le raconte Dagospia.



Les femmes ont été transportées par avion à Manchester dimanche avant de se rendre au Mere Golf Resort à 150 £ la nuit à Knutsford avant le match de l’équipe contre Aston Villa cet après-midi-là.



Une chaude soirée pour les Citizens



«Les joueurs de Manchester City ont connu un après-match résolument épicé. Puisqu’une soirée très privée a été organisée dimanche soir. Pour animer l’évènement, il y avait, entre autres, 15 jolies influenceuses venues d’Italie, et surtout de Milan. Les charmantes mannequins ont été parachutées au ‘Mere Golf Resort & Spa’, un hôtel luxueux mais anonyme dans la campagne, loin des yeux de la ville. En arrivant, les filles ont eu quelques heures pour se reposer et se faire belles. Après une séance de détente avec des bains dans la piscine et des massages, elles ont rencontré les joueurs de Man City avec des robes de soirée scintillantes lors d’une longue soirée», raconte le média people italien. Si cette soirée fait beaucoup de bruit en Angleterre et en Italie, elle pourrait bien servir à remobiliser les troupes de City avant le retour de la Ligue des Champions, l’objectif de la saison, face au Real Madrid en février prochain.

Des personnes proches du club auraient organisé la soirée, mais selon des sources Guardiola n’était pas au courant que les mannequins étaient également présentes.

De nombreuses mannequins sont allés sur Instagram pour publier leur évasion dans le Cheshire avec des vidéos dans le spa et d’autres photos qui les montraient entrain de se relaxer, vêtues de vêtements glamour.



S’adressant à SUN, une source a déclaré qu’il s’agissait d’une fête de Noël retardée pour les joueurs et qu’une personne du club avait passé des mois à organiser la soirée.





The Sun a également rapporté qu’une partie du groupe est restée une nuit supplémentaire, profitant de l’occasion pour voir une partie de la vie nocturne de Manchester.













Accueil Envoyer à un ami Partager