Les joueurs sénégalais à suivre en Ligue 1 cette année

La majorité des joueurs s’exporte aujourd’hui dans le championnat de France comme le prouve la grosse dizaine de membres de la sélection qui évoluent en Ligue 1. Les liens entre la France et le Sénégal ne sont plus à prouver, mais c’est bien évident pour la qualité évidente de cette compétition et la visibilité qui leur permettra de signer plus tard dans de grands clubs qui expliquent ce fort contingent dans l’hexagone.

Petit tour de piste des joueurs sénégalais qui pourraient d’illuminer les rencontres en France ces prochains mois sous réserve de possibles départs lors du mercato.



Édouard Mendy, le meilleur gardien d’Afrique ?

Cousin de Ferland Mendy, l’international français qui évolue au Real Madrid, Édouard a réussi à se faire un nom. Sa progression constante d’abord au Stade de Reims, puis au Stade Rennais en fait un portier d’exception aujourd’hui.

À tel point que des clubs anglais lui font les yeux doux depuis cet été comme Chelsea, lassé des bourdes de son gardien Kepa Arrizabalaga. Un accord



Youssouf Sabaly, profession latérale

Ce sera déjà la cinquième année pour lui au sein des Girondins de Bordeaux. Après une saison 2019/2020 en demi-teinte pour lui avec seulement 14 matchs joués, le latéral droit devra se reprendre. Il semble posséder la confiance de Jean-Louis Gasset, le nouveau coach des marines.



Alors que de nombreux médias évoquent ses envies de départ du Stade Rennais pour rejoindre l’Olympique de Marseille , il a récemment séché l’entraînement pour signifier son mécontentement. Un geste peu apprécié par son coach Julien Stéphan qui compte sur lui pour performer en Ligue des Champions.



Keita Baldé, un départ obligatoire pour se relancer ?

À l’été 2017, tout le monde ne parlait que de lui en Europe après une saison étincelante en Serie A avec la Lazio de Rome. Son transfert pour près de 30 millions d’euros à Monaco avait surpris, mais on l’imaginait briller en Ligue des Champions avec le club asémiste avant de partir en Premier League ou en Liga. Finalement ce sont des saisons médiocres qui se sont enchaînées, avec seulement 23 buts inscrits en 4 ans.

Le nouveau coach de l’ASM, Niko Kovac a d’ailleurs



Idrissa Gueye, la saison de la confirmation

Après un excellent début de carrière au LOSC et en Premier League, Idrissa Gueye avait rejoint le Paris Saint-Germain l’année dernière. Il a alterné le moyen avec le sublime (comme son match face au Real Madrid) et on ne saurait dire s’il est aujourd’hui un titulaire du club de la capitale.

Cette saison doit l’installer dans le 11 Parisien qui a profondément besoin d’un milieu récupérateur de son talent. Mais attention à Leandro Paredes qui a fait quelques matchs intéressants lors du Final 8 de Lisbonne.



N’oublions pas d’autres joueurs d’importance comme Habib Diallo (FC Metz), Alfred Gomis (Dijon FCO) ou Sada Thioub (Angers SCO) qui pourraient briller. Vous l’avez compris, c’est l’incertitude qui domine pour beaucoup de joueurs sénégalais de Ligue 1. Mais ce sont peut-être les jeunes pépites qui vont nous surprendre en 2020/2021 comme le milieu Amadou Ciss (Amiens SC) ou l’attaquant Ibrahima Niane (FC Metz) auteur de 4 buts lors de la Coupe du Monde U20.

