Les lions qualifiés : l’euphorie de la victoire fait déjà un mort et deux blessés graves Comme lors de la conquête de la Coupe d’Afrique des nations, l’euphorie de la victoire fait déjà des victimes. Selon une information qui vient de parvenir à Leral, on note déjà un mort et deux blessés graves

Rédigé par leral.net le Mercredi 30 Mars 2022 à 00:14 | | 0 commentaire(s)|

Ce 29/03/2022 vers 20 heures, suite au scènes de liesse, un accident mortel de la circulation routière est survenu sur l'avenue LSS, devant la banque Orabank.



Une moto Jakarta qui avait trois personnes à bord est entrée en collision avec un Scooter sur lequel se trouvait un individu. Sous la violence du choc, le conducteur du Scooter est propulsé sur un car Ndiaga Ndiaye qui circulait sur la même avenue.



Selon nos sources, celui-ci décédé sur le coup, est identifié comme Ibrahima Gueye, 25ans, fils de Modou et Sokhna Gueye, domicilié à Mbour 1.



Mais l'accident a aussi occasionné trois blessés dont 02 graves. Leur identification en cours.



Le conducteur du Car qui ne détenait pas de Permis de Conduire est placé en Garde à vue. Une enquête a été ouverte.



