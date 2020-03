‘’Les lobbies au secours de Mamadou Diop’’: le Dg de l'Iseg suspecté d’avoir "gonflé les CV" de plusieurs personnalités La déclaration de Me Ciré Clédor Ly, affirmant que « tous les lobbies de ce pays se sont mobilisés contre Dieynab Baldé », entourait forcément d'un voile de sombres intrigues. Mais le journal "L’Observateur" a déjà levé un coin de ce voile. Selon la même source, Mamadou Diop est accusé d’avoir embelli le CV de certaines personnalités de ce pays. En effet, ajoute le journal, le boss de l’Iseg serait un adepte des CV truqués, diplômes inventés et autres expériences fictives. Toujours selon le journal, celui qu’on appelle Diop Iseg aurait gonflé les CV de plusieurs ministres. Des faveurs qui feraient de lui, un «intouchable».

Rédigé par leral.net le Mardi 10 Mars 2020 à 10:25 | | 1 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos