Les lutteurs interdits d’accès au stade LSS : La menace de Matar Ba à Luc Nicolaï Le stade Léopold Sédar Senghor bientôt interdit aux lutteurs et pour cause, les dégâts notés à la fin du combat, le 31 mars dernier, qui a opposé Balla Gaye 2 à Gris Bordeaux.

Rédigé par leral.net le Lundi 9 Avril 2018 à 12:55 | | 1 commentaire(s)|

Le combat Balla Gaye 2-Gris Bordeaux a causé beaucoup de dégâts à l’infrastructure sportive, la plus grande du Sénégal. Des barrières cassées, une partie des gradins et de la pelouse endommagée… entre autres, tels sont les constants, par huissier, effectués par les responsables de ladite structure, qui en ont informé le Cng qui a requis sa tutelle, le ministre des Sports, selon Les Echos.



Ce qui n’a pas plu au patron du département des Sports, Matar Ba, qui, fervent défenseur de la lutte, lui a décerné une autorisation pour s’exprimer dans ce seul stade encore «capable» de recevoir les matches de l’équipe nationale de football.



Si, jusque-là, le cahier de charges était respecté des différents promoteurs à la lettre, ce n’est pas le cas pour Luc Nicolai qui, après son combat Balla-Gris, aura laissé des « casseroles » sur place. Aujourd’hui; le ministre des Sports exige que le promoteur répare tout ce qui était détérioré. Sinon, le stade Léopold Sédar Senghor sera interdit aux lutteurs.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook