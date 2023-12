Les magistrats invités à travailler dans le strict respect des lois

Le président de la Cour d’appel de Saint-Louis, Ousmane Chimère Diouf, a réaffirmé, lundi, l’importance pour les juges intervenant dans le processus électoral de travailler dans le strict respect des lois. A l’en croire, le magistrat doit observer un certain recul par rapport aux représentants des candidats et des partis et faire son travail dans le strict respect des lois, informe "L'As".



Il invite ses collègues à se démarquer de certaines pratiques. Le magistrat intervenait à l’ouverture d’un atelier de renforcement des capacités des juges du ressort de la Cour d’appel de Saint-Louis, qui regroupe les régions administratives de Louga, Matam et Saint-Louis. Il a tenu à regrouper les magistrats à la veille de l’élection présidentielle, pour leur rappeler certains principes et échanger des expériences avec eux.



Ousmane Chimère Diouf a ainsi invité ses collègues à privilégier les échanges dans les commissions, où siègent des personnes qui ne sont pas des juristes, leur rappelant la nécessité de ne pas favoriser la prise de décision comme ils le feraient devant un justiciable.