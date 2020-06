Les médecins doctorants remettent la blouse, après un mouvement d’humeur

Les médecins doctorants ont annoncé hier la fin de leur mouvement d’humeur. Ce, à travers une note rendue publique.



Ainsi, lit-on sur SenCaféActu, le collectif informe avoir « été reçu par la Directrice générale des établissements de santé, en présence d’autres autorités. Suite à cette rencontre, des solutions ont été apportées à l’ensemble de leurs points de revendication, entre autres, la reconnaissance, par le ministère de tutelle, de la présence de ces médecins-doctorants dans les CTE, la garantie des prestations médicales effectuées au cours de leurs exercices et la couverture médicale et juridique par les structures hospitalières concernées, la délivrance d’une attestation à la fin de la pandémie, et le reversement d’une somme en compensation des arriérés revendiqués par le collectif. »