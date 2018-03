Les mômes investissent la rue pour dire non aux rapts d'enfants

Rédigé par leral.net le Samedi 24 Mars 2018 à 14:11 | | 0 commentaire(s)|

Des centaines d'enfants accompagnés de leurs parents, tous habillés en noir, sont descendus ce samedi dans les rues de Dakar, à l’appel du Collectif pour la protection de l’enfance. Une marche pacifique sur une distance d’un peu plus d’un Kilomètre pour dénoncer les meurtres et enlèvements d'enfants.



Depuis quelques mois, le phénomène s’est véritablement amplifié au Sénégal. Il ne se passe pas un jour, sans que la presse ne fasse état d'un meurtre ou d'un enlèvement commis sur un enfant. Devant le silence coupable des autorités, les associations s’organisent pour apporter la riposte contre les auteurs de ces actes ignobles.















