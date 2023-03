Les motocyclettes et cyclomoteurs interdits de circuler ce jeudi 30 mars de 6h à minuit Le Gouverneur de Dakar s’est fendu d’un Arrêté visant à interdire les motocyclettes et cyclomoteurs de circuler entre 6 heures et minuit à quelques heures du procès devant opposer le leader du Pastef Ousmane Sonko au ministre du Tourisme Mame Mbaye Niang.

Rédigé par leral.net le Mercredi 29 Mars 2023 à 22:11 | | 0 commentaire(s)|

« Pour des raisons de sécurité, la circulation des motocyclettes et cyclomoteurs est interdite dans le département de Dakar le jeudi 30 mars 2023, de 06 heures du matin à minuit », lit-on dans une note rendue publique.



Une mesure qui intervient suite à la décision des leaders de la coalition Yewwi Askan Wi de maintenir leurs manifestations du 29 et 30 mars, jour du procès Ousmane Sonko – Mame Mbaye Niang.



Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook