Les nominations du Conseil des ministres de ce jeudi 24 février 2022

Au titre des meures individuelle, le Président de la République a pris les décisions suivantes :



Monsieur Baboucar Moundor NGOM, Administrateur civil, précédemment Préfet du Département de Bignona, est nommé Secrétaire général du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement.



Monsieur Amadou Oury BA, Inspecteur du Trésor, est nommé Secrétaire général de l’Office national de Recouvrement des Avoirs criminels (ONRAC).



Monsieur Makhaly BA, Professeur assimilé, est nommé Directeur de l'Unité de Formation et de Recherche Sciences de l'Ingénieur de l'Université Iba Der THIAM de Thiès, pour un mandat de trois (03) ans.



Monsieur Ibrahima MBAYE, Professeur titulaire, est nommé Directeur de l'Unité de Formation et de Recherche des Sciences et Technologies de l'Université Iba Der THIAM de Thiès, pour un mandat de trois (03) ans.



Monsieur Mamadou Babacar NDIAYE, Professeur titulaire, est nommé Directeur de l'Institut universitaire de Technologie de l'Université Iba Der THIAM de Thiès, pour un mandat de trois (03) ans.



Monsieur Abdou Aziz NIANG, Professeur assimilé, est nommé dans les fonctions de Directeur de l'Unité de Formation et de Recherche des Sciences Economiques et Sociales de l'Université Assane SECK de Ziguinchor pour un mandat de trois (03) ans.



Monsieur Mamadou Lamine CISSE, Professeur titulaire des universités, est nommé Directeur de l'Unité de Formation et de Recherche des Sciences de la Santé de l’Université Iba Der THIAM de Thiès, pour un mandat de trois (03) ans.