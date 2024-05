Les nominations du Président Bassirou Diomaye Faye : Renforcement des instances gouvernementales

Le gouvernement annonce une série de nominations clés, visant à renforcer les institutions nationales. Parmi les récents changements, le Capitaine Seydina Oumar Touré a été nommé Directeur général de l'Agence d'Assistance à la Sécurité de Proximité (ASP), tandis que Habib Sy prend les rênes en tant que Président du Conseil d’administration de la Société nationale d’Electricité (SENELEC). Ces nominations sont perçues comme un pas en avant dans la consolidation des secteurs de la sécurité et de l'énergie du pays.



2. La Jeunesse au premier plan : Nouveaux leaders à la tête d'Agences clés



Dans un mouvement qui souligne l'importance de la jeunesse dans le développement du Sénégal, plusieurs jeunes talents sont nommés à des postes de direction. Parmi eux, Monsieur Lamine Niang, doté d’un Diplôme d'Etudes Supérieures (DESS) en Technologie éducative, a été nommé Directeur du prestigieux journal "Le Soleil", tandis que Madame Sinna Amadou Gaye, forte d’un Master 2 en Gestion de Projets, prend la direction de l’Agence nationale pour l’Emploi des Jeunes (ANPEJ). Ces nominations incarnent la confiance du gouvernement envers la jeunesse et son engagement à la promouvoir dans des postes clés.



3. Parité et Expertise : Femmes Leaders dans le Gouvernement sénégalais



Le gouvernement sénégalais franchit une étape importante vers la parité, en nommant plusieurs femmes compétentes à des postes de direction. Madame Aïssatou Mbodj, titulaire d’un doctorat en gouvernance territoriale, prend la tête de la Délégation générale à l’Entrepreneuriat Rapide des Femmes et des Jeunes (DER/FJ), tandis que Madame Fatima Mbengue, experte en Marketing social, est nommée Directrice générale de l’Office national des Pupilles de la Nation (ONPN). Ces nominations mettent en lumière l'engagement continu du gouvernement, à promouvoir l'égalité des sexes et à reconnaître l'expertise des femmes dans la gouvernance et la gestion des affaires publiques.



4. Renouveau et Continuité : Nominations clés dans les Institutions publiques



Le Sénégal accueille une nouvelle vague de leadership, alors que plusieurs postes clés au sein des institutions publiques voient de nouveaux titulaires. Monsieur Babacar Ndiaye, un avocat chevronné, prend les rênes en tant que Directeur général de la Société nationale de Recouvrement (SNR), tandis que Madame Marième Soda Ndiaye, spécialiste en Santé et Environnement, est nommée Directrice générale du Commissariat à la Sécurité Alimentaire et à la Résilience. Ces nominations témoignent de la volonté du gouvernement de garantir la continuité et le renouveau dans la gestion des institutions clés, avec un accent particulier sur la compétence et l'expérience.



Le président de la République a pris les décisions suivantes :



Monsieur Mamadou Diop, Magistrat, matricule de solde numéro 603 274/J, est nommé Secrétaire général du Ministère de la Justice ;



Monsieur Alioune Aïdara Niang, Administrateur civil principal, matricule de solde numéro 510 569/D, est nommé Secrétaire Général du Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique ;



Monsieur Cheikh Niane, Ingénieur énergéticien, matricule de solde numéro 744 291/M, est nommé Secrétaire général du ministère de l’Energie, du Pétrole et des Mines ;



Monsieur Serigne Ahmadou Bamba Sy, Ingénieur centralien et géomaticien, Expert en sûreté et en management des projets, matricule de solde numéro 751 991/B, est nommé Secrétaire général du Ministère des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens ;



Monsieur Fodé Fall, Administrateur civil, matricule de solde numéro 616 290/R, est nommé Secrétaire général du Ministère de l’Environnement et de la Transition écologique ;



Monsieur Mamadou Camara Fall, Inspecteur du Travail et de la Sécurité sociale, matricule de solde numéro 515 710/C, est nommé Secrétaire général du Ministère de la Formation professionnelle ;



Monsieur Baboucar Mboundor Ngom, Administrateur civil, matricule de solde

numéro 661 345/C, est nommé Secrétaire général du Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement ;



Madame Fatou Bintou Ndiaye, Magistrat, matricule de solde numéro 616 187/K, est nommée Secrétaire général du Ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique ;



Monsieur Fary Sèye, Administrateur civil principal, matricule de solde numéro 510 493/F, est nommé Secrétaire général du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation ;



Monsieur Makhtar Lakh, Commissaire aux enquêtes économiques principal, matricule de solde numéro 604 656/E, est nommé Secrétaire général du Ministère de l’Industrie et du Commerce ;



Monsieur Mamadou Bassirou Ndiaye, Magistrat, matricule de solde numéro 513 972/C, est nommé Secrétaire général du Ministère des Pêches, des Infrastructures maritimes et portuaires ;



Monsieur Ndiogou Diouf, Economiste, matricule de solde numéro 653 779/E, est nommé Secrétaire général du Ministère de la Famille et des Solidarités ;

Monsieur Abdoulaye Guèye, Conseiller en Planification de classe exceptionnelle, matricule de solde numéro 602 820/B, est nommé Secrétaire général du Ministère Travail, de l’Emploi et des Relations avec les Institutions ;



Madame Mame Sané Ndiaye, Administrateur civil, matricule de solde numéro 624 552/F, est nommée Secrétaire général du Ministère de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l’Aménagement des Territoires ;



Madame Khady Diop Mbodj, Inspecteur principal de l’Enseignement élémentaire de classe exceptionnelle, matricule de solde numéro 515 822/A, est nommée Secrétaire général du Ministère de l’Education nationale ;



Monsieur Serigne Mbaye, Administrateur civil principal de classe exceptionnelle, matricule de solde numéro 516 909/H, est nommé Secrétaire général du Ministère de la Santé et de l’Action sociale ;



Madame Thioro Mbaye Sall, Inspecteur du Travail et de la Sécurité sociale de classe exceptionnelle, matricule de solde numéro 604 145/H, est nommée Secrétaire général du Ministère de la Fonction publique et de la Réforme du Service public ;



Monsieur Moussa Diagne, Administrateur civil, matricule de solde numéro 518 911/C, est nommé Secrétaire général du Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture ;



Monsieur Ousmane Mbaye, Commissaire principal aux enquêtes économiques, matricule de solde numéro 606 932/D, est nommé Secrétaire général du Ministère de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Elevage ;



Monsieur Gorgui Ndiaye, Administrateur civil principal, matricule de solde numéro 606 940/G, est nommé Secrétaire général du Ministère de la Microfinance, de l’Economie sociale et solidaire ;



Monsieur Mouhamadou Moustapha Thioune, Administrateur civil principal,

matricule de solde numéro 608 875/H, est nommé Secrétaire général du Ministère du Tourisme et de l’Artisanat ;



Madame Aïssatou Mbodj, Docteur en gouvernance territoriale, est nommée Déléguée générale à l’Entreprenariat Rapide des Femmes et des Jeunes (DER/FJ), en remplacement de Madame Mame Aby SEYE ;



Monsieur Amadou Mbaye Guissé, Magistrat, est nommé Agent Judiciaire de l’Etat, en remplacement de Monsieur Yoro Moussa Diallo ;



Monsieur Habib Sy, Commissaire aux Enquêtes économiques à la retraite, est nommé Président du Conseil d’administration de la Société nationale d’Electricité (SENELEC), en remplacement de Monsieur Serigne Mbaye Dia ;



Monsieur Elimane Pouye, Inspecteur des Impôts et des Domaines, est nommé Directeur général de la Société de Gestion et d'Exploitation du Patrimoine Bâti de l'Etat (SOGEPA SN), en remplacement de Monsieur Yaya Abdoul Kane ;



Monsieur Babo Amadou Bâ, titulaire d’un Doctorat en Sciences de Gestion, est nommé Directeur général du Fonds de Financement de la Formation Professionnelle et Technique (3FPT), en remplacement de Madame Sophie Diallo ;



Monsieur Ndane Diagne, titulaire d’un MBA en Audit et Contrôle de Gestion, est nommé Directeur de la Société nationale de Commercialisation des Oléagineux du Sénégal (SONACOS SA), en remplacement de Monsieur Kibily Touré ;



Monsieur Abdou Diouf, ingénieur statisticien, est nommé Directeur général de l’Agence nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD), en remplacement de Monsieur Aboubacar Sédikh Bèye ;



Monsieur Isidore Diouf, Expert-comptable, est nommé Directeur général de la Société Sénégal Numérique SA, en remplacement de Monsieur Cheikh Bakhoum ;



Monsieur Lamine Niang, Titulaire d’un Diplôme d'Etudes Supérieures (DESS) en Technologie éducative, est nommé Directeur général de la Société Sénégalaise de Presse et de Publication Le Soleil, en remplacement de Monsieur Yakham MBAYE ;



Monsieur Dame Mbodj, titulaire d’une Maîtrise en Anglais, est nommé Directeur général de la Société de Gestion des Infrastructures Publiques dans les Pôles Urbains de Diamniadio et du Lac Rose (SOGIP SA), en remplacement de Monsieur Mamadou Faye ;



Monsieur Lamine Barra LOô Docteur d’Etat en Sciences politiques et Sécurité, est nommé Directeur général de l’Office National de Formation Professionnelle (ONFP), en remplacement de Monsieur Mamadou Mounirou Ly ;



Monsieur Toussaint Manga, Médecin, est nommé Directeur général de la Loterie Nationale Sénégalaise (LONASE), en remplacement de Monsieur Abdourahmane Baldé ;



Monsieur Diouma Kobor, Professeur titulaire des Universités, est nommé Directeur général de l’Agence nationale pour les Energies Renouvelables (ANER), en remplacement de Monsieur Tamsir Ndiaye ;



Monsieur Serigne Fall Guèye, Titulaire d’un Master 2 en Communication, est nommé Directeur général du Grand Théâtre national, en remplacement de Monsieur Ansoumane Sané ;



Monsieur Adama Ndiaye, Maitre de Conférences titulaire des Universités, est nommé Directeur général de l’Agence sénégalaise de Promotion Touristique (ASPT), en remplacement de Monsieur Papa Mahawa Diouf ;



Monsieur Babacar Ndiaye, Avocat, est nommé Directeur général de la Société nationale de Recouvrement (SNR), en remplacement de Monsieur Bassirou Ngom ;



Monsieur Cheikh Ibrahima Ndiaye, Ingénieur des Ponts et Chaussées, est nommé Directeur général de la Société nationale de Gestion du Patrimoine du Train Express Régional (SENTER SA), en remplacement de Monsieur Abdou Ndéné Sall ;



Monsieur Seydina Oumar Touré, Titulaire d’un Master 2 en Droit Public, est nommé Directeur général de l'Agence d'Assistance à la Sécurité de Proximité (ASP), en remplacement de Monsieur Mamadou Salif Sow ;



Monsieur Ndiaga Basse, Titulaire d’un Doctorat en Management des Affaires, est nommé Directeur général Agence nationale de l'Aviation Civile et de la Météorologie (ANACIM), en remplacement de Monsieur Sidy Guèye ;



Monsieur Samba Kâ, Maitre de conférences titulaire à l’Université du Sine Saloum El Hadj Ibrahima NIASS, est nommé Directeur général de l'Agence nationale de l'Aquaculture (ANA), en remplacement de Madame Tening Sène ;



Madame Fatima Mbengue, titulaire d’un Master 2 en Marketing social, est nommée Directeur général de l’Office national des Pupilles de la Nation (ONPN), en remplacement de Monsieur Alpha Kounta ;



Monsieur Diamé Signaté, titulaire d’un Master 2 en Droit et Administration des Collectivités locales, est nommé Directeur général de l’Agence de Développement Local (ADL), en remplacement de Monsieur Abdoulaye Ndao ;



Madame Soukèye Diop, Ingénieur en Bâtiment et Travaux publics (BTP), est nommée Directeur général du Fonds d’Entretien Routier Autonome (FERA), en remplacement de Monsieur Papa Ibrahima Faye ;



Madame Sinna Amadou Gaye, titulaire d’un Master 2 en Gestion de Projets, est nommée Directeur de l’Agence nationale pour l’Emploi des Jeunes (ANPEJ), en remplacement de Monsieur Tamsir Faye ;



Madame Marième Soda Ndiaye, titulaire d’un Master 2 en Santé et Environnement, est nommée Directeur général du Commissariat à la Sécurité Alimentaire et à la Résilience, en remplacement de Monsieur Ibrahima Diao ;



Monsieur Babacar Diop, Docteur en Sciences de l’Education, est nommé Directeur du Centre Régional des Œuvres Universitaires de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis, en remplacement de Monsieur Ahmadou Bamba Kâ ;



Monsieur Ibba Sané, Ingénieur en Planification Economique et Gestion des Organisations, est nommé Directeur général de l’Agence nationale de Relance des Activités Economiques et Sociales en Casamance (ANRAC), en remplacement de Monsieur Ansou Sané ;



Monsieur Modou Mbène Diop, titulaire d’une Maîtrise en Langue Etrangère Appliquée option Affaires et commerce international, est nommé Directeur général de l’Agence sénégalaise de Promotion des Exportations (ASEPEX), en remplacement de Madame Zahra Iyane Thiam ;



Monsieur Bassirou Diouf, Ingénieur en électrotechnique, est nommé Directeur général du Centre national de Qualification Professionnelle (CNQP), en remplacement de Monsieur Augustin Ndiaye ;



Madame Diarra Sow, titulaire d’un Master 2 en Géographie, option gestion intégrée de l’Eau, est nommée Directeur général de l’Office des Lacs et Cours d’eau, en remplacement de Monsieur Alioune Badara Diop ;



Monsieur Cheikh Ahmet Bassirou Sané, titulaire d’un Doctorat en Ecologie et Gestion des Ecosystèmes, est nommé Directeur de l’Horticulture, en remplacement de Monsieur Macoumba Diouf.