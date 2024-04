Les nouvelles révélations de l’enquête sur les 3 tonnes de cocaïne saisies

La Division opérationnelle de l’Office Central de Répression du Trafic Illicite des Stupéfiants (Ocrtis) a bouclé son enquête sur l’affaire des 3 tonnes de cocaïne d’une valeur de 240 milliards FCFA saisies.



Nouvelles révélations dans l’enquête relative à la saisie de 3 tonnes de drogue. L’Observateur, repris par Senenews, informe que le présumé cerveau et propriétaire du navire voyou ‘’N’ten Faye’’, le Bissau-guinéen A. A. Tcham a été déféré au parquet mercredi dernier.



Intercepté dans la nuit du 26 au 27 novembre 2023 au large des côtes sénégalaises, le navire ‘N’ten Faye » qui convoyait 3 tonnes de cocaïne, avait quitté, quelques jours plus tôt, son port d’attache à Bissau. Tcham propriétaire du navire légitime recherché par Interpol, est dépeint comme un homme d’affaires véreux.



La rencontre avec un richissime homme d’affaires dubaïote à Dakar



Il avait dans ses projets de convoyer une cargaison de drogue dans les cartels d’Amérique latine, de l’Afrique de l’Ouest et de l’Europe. Alex a été ainsi interpellé grâce à la collaboration avec Interpol et la police judiciaire bissau-guinéenne. Il a confié aux enquêteurs avoir réceptionné le navire, convoyé jusqu’au port de Bissau par son capitaine espagnol, un certain Manolo, qui a fait un bref séjour en Gambie.



Il ressort des premiers éléments de l’enquête que l’armateur, à la tête d’une entreprise de pêche « A. Tcham Filohos SARL » situé au port de Bissau, est « le point d’ancrage d’un trafic international de drogue ». Il se chargeait du transfert de la cargaison.



Placé en garde à vue, Alex comptait revenir à Dakar pour une autre importante rencontre avec un richissime homme d’affaires dubaïote qui devait fouler le tarmac de l’AIBD, le 15 avril 2024, à bord de son jet privé.