Les observations de M. Samuel Sarr issues du rapport de l'IGE sur la SAR Le rapport de l'Inspection générale d'État (IGE) sur la Société Africaine de Raffinage (SAR), a suscité diverses réactions, notamment de la part de M. Samuel Sarr, impliqué dans la gestion de la SAR. Dans cet article, nous examinerons ses observations concernant plusieurs aspects, notamment l'importation des bateaux de brut, la recherche de partenaires, les conditions de livraison et les accusations d'ingérence.



Rédigé par leral.net le Jeudi 16 Novembre 2023 à 20:59 | | 0 commentaire(s)|

Responsabilités dans l'importation des bateaux de brut :



Selon Monsieur Samuel Sarr, la charge de l'importation des bateaux de brut revenait à la Direction Générale de la SAR, à la Directrice commerciale et au Directeur technique. Il souligne que la validation de la profitabilité du cargo par la BNP? était une étape cruciale et que cette surveillance avait permis de rembourser une dette importante? sans en créer de nouvelles.



Recherche de partenaires et évolution institutionnelle :



Monsieur Samuel Sarr évoque ses démarches auprès de Total et au Nigéria, pour assurer la continuité des activités de la SAR. Il explique la cession de parts à PCMC en 2010 et souligne les difficultés rencontrées lors des négociations, pour la cession de parts au personnel et au détenteur de licence de distribution.



Accusations d'ingérence gouvernementale :



Sarr assume pleinement son implication, expliquant que le gouvernement était impliqué dans le financement de la SAR, en collaboration avec le Ministère de l'Économie et des Finances. Il affirme que son rôle était de rassurer les créanciers et de valider les engagements de l'État.



Gestion des opérations quotidiennes de la SAR :



Il se défend d'avoir eu une ingérence dans les opérations quotidiennes de la SAR, soulignant la compétence des cadres sous la responsabilité du Directeur général.



Conditions de livraison et soupçons de collusion :



M. Sarr clarifie les difficultés rencontrées avec la Sénélec, soulignant la proposition de BNP Paribas de faire supporter les surestaries par la Sénélec. Il exprime des réserves sur les préjudices financiers allégués dans le rapport.



M. Samuel Sarr conclut, en s'interrogeant sur les raisons pour lesquelles la SAR a réalisé des bénéfices à partir de 2007, mobilisant un financement important, alors que les pertes antérieures ont conduit à la faillite. Il rejette les poursuites judiciaires sans fondement financier, juridique et technique, appelant à reconnaître les réalisations de la SAR, dans un contexte difficile.



En espérant avoir répondu à vos attentes et observations, M. Samuel Sarr se tient à disposition pour toutes informations complémentaires.

P/J : -Le secteur de l’énergie au 29 septembre 2010,

-Diagnostic et solutions à court et moyen terme (doc BM et AFD validé par le ministère de l’énergie et la senelec,

-Matrice de suivi

-17 Documents en annexe attestant la véracité de nos propos que nous certifions sur l’honneur



Samuel A. SARR

Ancien Ministre d’Etat de l’Energie



Ampliation : Monsieur Le Président de la République (à titre d’information)

Monsieur le Ministre de l’Energie (à titre d’information et analyse)



LISTES DES ANNEXES



ANNEXE 1 : Lettre de BNP-Paribas (mail de félicitation octobre 2010)

ANNEXE 2 : Analyse Marge et Bilan Matières OLINDA validé par BNP

ANNEXE 3 : Analyse trimestrielle des Tankers validée par BNP paribas (3 cargos en OLINDA et affectation des résultats)

ANNEXE 4 : Mails et correspondances de BNP paribas montrant la surveillance minutieuse de la profitabilité des cargos, ainsi les conditions d’ouverture de L/G

ANNEXE 5: Projet de Compte rendu de mission avec Total à Paris ;

ANNEXE 6 : Le secteur de l’Energie au Sénégal :

-perspective de redressement du secteur,

-présentation de la banque mondiale le 29/09/2010;



ANNEXE 7 : Rapport mission Consultant Banque Mondiale sur le sous secteur des hydrocarbures, février 2010

ANNEXE 8 : Mission de Supervision AFD/Banque Mondiale ; Memo point d’Etat

ANNEXE 9 : Compte Rendu de la rencontre du 28 mars 2008 avec le FMI (rencontre trimestrielle)

ANNEXE 10 : Matrice de suivi de la lettre de politique du secteur de l’énergie (suivi périodique de la BM/AFD)

ANNEXE 11 : Plan d’action de mise en œuvre des recommandations des ateliers sur le secteur des hydrocarbures

ANNEXE 12 : Tableau des Innovations/Evolutions par rapport aux textes législatifs et Réglementaires des hydrocarbures

ANNEXE 13 : Exemple de compte rendu de la réunion du 12/août/2010 sur la sécurisation de l’approvisionnement du pays en produits pétroliers

ANNEXE 14 et 14bis : Projet de loi 2009 et décret pour la création de l’AURAH

ANNEXE 15 : Détail calculs marge OLINDA

ANNEXE 16 Liasse fiscale - Compte de résultats SAR 2008

ANNEXE 17 : Différents mails démontrant le strict contrôle de BNP Paribas

( Les News ) Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook