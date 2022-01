Les offres et tarifs du TER à partir du 18 Janvier 2022 Fin de la gratuité du TER ! A partir de demain vous pouvez prendre le train en achetants vos tickets au niveau des gares.



La phase commerciale va démarrer à partir du mardi 18 janvier 2022.



Dressant le bilan de la première phase de l’opération dénommée «Sargal TER», le Directeur général de la SETER, Frédéric Bardenet, révèle qu’entre le 29 décembre et le 12 janvier, 406.000 Sénégalais ont pris le TER.



Pour rappel, suite au démarrage des activés du Train express régional, les responsables avaient décidé de le mettre gratuitement à la disposition des Sénégalais et ce, pour une période de deux semaines. Aujourd’hui, les amoureux du train ont de quoi se réjouir puisque la période de gratuité vient d’être prolongée jusqu’à 17 janvier prochain.

