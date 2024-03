Les opérations pré-hivernage lancées: Mamadou Mamour Diallo, DG de l’ONAS, prend les devants pour la préservation des acquis

Pour l’histoire, le lancement a été effectué l’année dernière, le 13 mars 2023. C’est comme si on ne veut pas changer des dates qui portent bonheur. Quoi qu’il en soit, le Directeur Général compte rester sur une dynamique de consolidation des acquis, après avoir tiré la Zone de Captage, la Cité des Eaux, les Parcelles Assainies, la Cité Diounkhop, des...eaux.



« Nous sommes ici, à la station de Cambérène pour procéder au lancement officiel des OPH pour l’année 2024. Comme vous le savez, l’ONAS a une mission particulièrement importante dans le domaine de l’assainissement des eaux usées et celui des eaux pluviales. Et nous savons tous que nous sommes à quelques mois de l’hivernage. Comme nous l’avions fait l’année dernière, cette année, avec toute l’équipe, nous avons souhaité lancer de façon très précoce, ces opérations Pré-hivernage », a déclaré le Directeur général, Mamadou Mamour Diallo, devant la presse. Le curage des canalisations, l’entretien des équipements des stations de pompage et l’écrêtage des bassins, se feront dans la célérité, aussi bien à Dakar qu’à l’intérieur du pays.



Il est envisagé le curage de 100 km sur les 200 km de réseau de la capitale. Et, le tout doit être bouclé avant le 30 juin pour Dakar. C’est dans ce sens qu’il a invité les concessionnaires, à prendre toutes les dispositions aux fins de respecter les délais. « Nous avons un linéaire de 200 Km. Les 50 % feront l’objet d’un curage préventif. La durée ne va pas dépasser 96 jours », a déclaré Mamadou Mamour Diallo.



L’anticipation a permis d’obtenir de bons résultats en 2023. Les grands travaux entrepris dans la Zone de Captage, à la Cité Belle Vue et au Centre de Santé Philippe Maguilène Senghor, le renouvellement des équipements et le renforcement de la capacité des stations de pompage, ont permis d’épargner à des milliers de Sénégalais, le spectre des inondations. Des bons points ont été également obtenus dans les villes de l’intérieur.



D’ailleurs, les Opérations Pré-hivernage seront aussi lancées dans les régions dans les jours à venir. « Dans les régions, nous avons un linéaire de 175 km. Je peux annoncer que les travaux vont démarrer incessamment », a argumenté le Directeur général.



Les lourds investissements



Ces résultats sont le fruit de lourds investissements consentis sous le magistère du président de la République, Macky Sall. En plus des ouvrages structurants, le renouvellement du collecteur Hann-Fann, la dépollution de la Baie de Hann, le projet de modernisation et d’extension de la station de Cambérène, c’est sous le régime de Macky Sall que des villes secondaires sont dotées d’un système d’assainissement. Parmi ces villes, on peut citer Koungheul, Guinguinéo, Birkilane, Malem Hodar, Nioro du Rip…



« L’équité territoriale trouve son sens dans le domaine de l’assainissement. Le Président Macky Sall a beaucoup fait dans le domaine de l’assainissement. Des villes comme Gandiaye, Nioro du Rip, sont dotées d’ouvrages », a rappelé le Directeur général. Plusieurs fronts de curage sont ouverts à Fass, à Rufisque et à Pikine.





