Les partisans de Mimi Touré la veulent aussi à la mairie de Kaolack

Jeudi 16 Mai 2019

La nomination de Mimi Touré à la tête du Conseil économique social et environnemental (CESE), a été bien accueillie à Kaolack, principalement par les jeunes de la Cojer départementale de Kaolac,k qui veulent de l’ex-Premier ministre à la mairie de la localité.



Ces partisans de Mimi Touré, par la voix de leur coordonnateur Abdoulaye Diop, n’écartent nullement la candidature d’Aminata Touré à la mairie de la localité.



Dans les colonnes du quotidien Le Quotidien, il déclare qu’Aminata Touré a assez d’expertise pour diriger, en même temps, le CESE et la mairie de Kaolack.

